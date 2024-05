La Marató Vall de Cardós naix amb rutes de 45 i 23 km

La primera edició de la Marató Vall de Cardós (MVC), que se celebrarà aquest dissabte, en les distàncies de 23 i 45 km, i que discorrerà per paratges de la Vall de Cardós i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, comptarà amb uns 200 corredors entre les dos proves.

La cursa tindrà la sortida i l’arribada al càmping de la Borda del Pubill, al municipi de Ribera de Cardós. El recorregut més llarg, de 45 quilòmetres i 3.000 metres de desnivell positiu, discorrerà per diferents paisatges, com el Coll de Jou, el Coll de Tudela, el Pla de Nequa, o el Pic Pui Tabaca (1.718 metres), emblema de la vall, fins a arribar a Lladrós. Els participants també passaran per pobles com Bonestarre, Anàs, Estaón i Esterri de Cardós.El recorregut més curt, o mitja marató, de 23 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu, discorre per pobles com Lladrós, Benante i Ainet de Cardós, llocs com la borda de Calatxo, Nibrós, Massover i Vidal, i passarà pels cims de Miravall (1.866 metres) i Pui Tabaca (1.718 metres).La nova prova va ser presentada ahir a la Diputació pel diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez, i el CEO de XT Sport Events i organitzador de la carrera, Xavier de la Fuente, més conegut en l’àmbit esportiu com Xavi Thai. De la Fuente va posar èmfasi que “més del 70 per cent dels inscrits de la cursa venen de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, també d’Osca i fins i tot d’Andorra”. L’organització pretén, com a element central, donar a conèixer el ric patrimoni natural, paisatgístic i arquitectònic de zona, va dir Thai.Les curses tindran un vessant solidari, ja que 2 euros de cada inscripció aniran destinats a la investigació de diferents malalties com la del trastorn límit de la personalitat amb IRBLleida i la de l’MDS (són les anomenades síndromes mielodisplàsiques, un grup de trastorns en els quals les cèl·lules sanguínies produïdes a la medul·la òssia no maduren fins a convertir-se en cèl·lules saludables). Les inscripcions costen 35 euros per a la prova llarga i 15 per a la mitja marató. A més, diumenge s’han preparat diferents activitats paral·leles per a tota la família, com ràfting o excursions a cavall.