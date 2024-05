Alaphilippe venç l'etapa després d'una escapada de 150 km

El francès Julian Alaphilippe, del Soudal Quick-Step, va exhibir poder per imposar-se ahir en la dotzena etapa del Giro d’Itàlia, de 193 quilòmetres entre Martinsicuro i Fano, amb una escapada que va iniciar a 150 quilòmetres de la meta i que va culminar amb 30 segons d’avantatge sobre els perseguidors. L’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) segueix sent el maglia rosa del Giro, líder indiscutible i el favorit absolut per emportar-se la primera de les tres grans rondes de l’any.