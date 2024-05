La IV Pedals de Dona de Tàrrega espera 350 ciclistes

Tàrrega es convertirà el 8 de juny que ve en la capital de les dones aficionades al ciclisme amb la celebració de la quarta edició de la Pedals de Dona, l’única marxa cicloturista exclusivament femenina que s’organitza a Catalunya i en la qual s’espera la participació de més de 350 ciclistes, algunes procedents d’altres llocs d’Espanya i fins i tot de França.

Organitzada pel Club Ciclista Tàrrega, amb el suport de l’ajuntament, l’objectiu de la marxa és posar en relleu i visibilitzar l’esport femení així com empoderar les dones ciclistes. A més, té un component solidari. Aquest any s’ha convidat totes les dones del Club Ciclista Alba.

La marxa compta amb tres recorreguts a elegir per les participants, encara que tots amb sortida i arribada al Poliesportiu Municipal de Tàrrega. L’any passat es va estrenar un tercer recorregut més curt, al qual l’organització ha denominat Estimaocells, de 56 km i 700 metres de desnivell positiu, dedicat a “les dones que volen introduir-se en les marxes cicloturistes”, segons la presidenta del Club Ciclista Tàrrega, Teresa Balcells. L’itinerari serà Tàrrega, Sant Martí de Maldà, Maldà, els Omells de Na Gaia, Vallbona de les Monges, Nalec, Ciutadilla, Sant Martí de Maldà i Tàrrega. Els altres dos recorreguts són un mitjà de 77 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu, el recorregut del qual s’ha denominat Passanant, i el seu itinerari és Tàrrega, Sant Martí de Maldà, Maldà, els Omells de Na Gaia, Vallbona de les Monges, Nalec, Ciutadilla, Passanant, baixada pel Mortirolo en direcció a Guimerà, Sant Martí de Maldà i Tàrrega.I el recorregut llarg de 105 quilòmetres i 1.450 metres de desnivell positiu, amb el nom de Cirera, l’itinerari del qual serà Tàrrega, Sant Martí de Maldà, Maldà, els Omells de Na Gaia, Vallbona de les Monges, Nalec, Ciutadilla, Passanant, Forès, Conesa, Savallà de Comtat, gir a la dreta en direcció a Rauric i, després a l’esquerra en direcció a Cirera, Vallfogona de Riucorb, Guimerà, Sant Martí de Maldà i Tàrrega. Després de la marxa hi haurà un dinar per a totes les participants que, prèviament, hauran pogut disposar d’avituallaments.