El Padel Indoor Lleida passa a mans del grup líder estatal del sector

El Padel Indoor Lleida, el primer a Catalunya a comptar amb pistes de pàdel cobertes i un dels complexos més grans d'aquest esport a Espanya amb 17 pistes, ha passat a integrar-se al grup català Aurial Padel by Marta Marrero, que amb aquesta adquisició passa a ser l'operador estatal més gran en gestió d'instal·lacions d'aquesta disciplina.

El grup català Aurial Padel by Marta Marrero va adquirir aquest març passat el Padel indoor Lleida, instal·lació creada el 2009 pels germans Albert i Xavier Gadea que compta amb 17 pistes. Després d’aquesta compra, la firma barcelonina ja compta amb cinc instal·lacions (les altres són totes a la província de Barcelona, Aurial Indoor Padel Sabadell, Aurial Padel Cornellà, Aurial Padel Vic i Augusta Pàdel) amb un total de 66 pistes que el consolida com a líder entre els operadors especialitzats en la gestió de pistes de pàdel a Espanya.

És la segona adquisició important d’una instal·lació esportiva privada lleidatana, a càrrec d’una cadena d’àmbit estatal, després de la protagonitzada el 2020 pel grup Viding al gimnàs Ekke (vegeu el desglossament). Però a diferència d’aquell cas que no va comportar canvis en la direcció, aquesta vegada els antics propietaris del Padel Indoor Lleida, els germans Gadea, van manifestar aquest diari que han quedat totalment desvinculats del complex esportiu que van fundar i que ja estan enfocats en nous projectes al marge del pàdel.

El Padel Indoor Lleida va ser pioner a Catalunya a comptar amb pistes d’aquest esport en espai interior i l’any passat va ampliar les instal·lacions, que van passar de 13 pistes cobertes a 17. Aquesta ampliació va suposar que la instal·lació lleidatana es convertís en una de les més grans d’Espanya dedicada al pàdel indoor. El club té actualment, segons dades de l’any passat, uns 900 socis i un volum anual de jugadors i jugadores d’unes 120.000 persones.La instal·lació del Padel Indoor Lleida va ser inaugurada el 21 de novembre de l’any 2009 i comptava en un inici amb 6 pistes.

L’agost del 2010 va passar a tenir 9 pistes i l’octubre del 2013 es va ampliar fins a les 13. A més de les pistes de joc, la instal·lació disposa de gimnàs, sala d’activitats dirigides, cafeteria restaurant i botiga especialitzada en articles de pàdel. En l’aspecte esportiu organitza tornejos i acull competicions de gestió externa. La seua escola de pàdel de menors té uns 200 nens i nenes i es troba entre les tres millors de Catalunya.Pel que fa al grup comprador, suposa el seu primer desembarcament fora de Barcelona i entre les cinc instal·lacions disposa d’un total de 66 pistes de pàdel, de les quals 41 són indoor i les 25 restants, a l’aire lliure. Amb la compra de la instal·lació lleidatana, Aurial Padel by Marta Marrero se situa com l’operador especialitzat en gestió de pistes de pàdel amb més quantitat de pistes a Espanya, davant de la lleonesa Padelprix, que en té 53. La cadena nascuda el 2017 porta el nom de Marta Marrero, extenista professional, jugadora de pàdel i cofundadora del grup juntament amb la seua parella Jon Grau, que té previst arribar a Lleida el dia 30, i Daniel Osés. El 2023, la seua facturació va ascendir a 3,5 milions d’euros i la previsió del grup és arribar aquest any als 5,5 milions d’euros de facturació agregada.

El gimnàs Ekke, el més gran de Lleida, es va integrar el 2020 al grup Viding, un dels punters a Espanya del sector del fitnes, que va assumir la titularitat del 100% de les accions de l’empresa Gimnàs Lleida. El traspàs de la totalitat del capital es va formalitzar després que el ple de la Paeria donés llum verda a l’operació, ja que l’Ekke és un equipament esportiu de concessió municipal.Fins aleshores, l’accionista majoritari havia estat la constructora Benito Arnó, que va assumir el control el 2004 a través d’una ampliació de capital efectuada precisament per finançar la construcció del gimnàs Ekke. Aquest centre, amb uns 6.000 abonats, va ser inaugurat el juliol del 2007 i compta amb una superfície de més de 8.000 metres quadrats. Entre altres instal·lacions, disposa d’un gimnàs amb equips d’última generació, piscines climatitzades i una altra d’exterior, sales per a activitats dirigides, un spa amb circuit termal, pistes de pàdel, solàrium i una pista poliesportiva exterior.El 2022, Viding Ekke va decidir invertir més de dos milions d’euros per adaptar els seus serveis a les últimes tendències del sector per convertir-se en el primer centre multiboutique de Lleida.