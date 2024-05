Arrancada demolidora

L’ICG Força Lleida va arrancar amb força el camí en el play-off i es va emportar el primer punt de la sèrie davant d’un Alacant que no va tenir cap opció d’aconseguir un triomf (84-73) al Barris Nord, que es va omplir com en les grans ocasions i va tornar a acomiadar l’equip amb el ja clàssic càntic de “Volem ACB”. Amb una versió coral, però les aparicions puntuals de Hasbrouck en el primer temps i de Krutwig en el segon, el conjunt de Gerard Encuentra va mostrar prou caràcter per reaccionar en els mals moments i emportar-se amb marge un partit que va dominar per 21 punts fins en dos ocasions després del descans i en el qual el marcador final va quedar curt. El conjunt lleidatà va saber contenir bé el talent de l’equip visitant, que només va jugar bé a ratxes i va estar molt poc encertat de cara a cistella, contra un Força Lleida que tampoc no va tenir el seu millor dia en el tir però sí que va saber castigar millor.

Els dos equips es van desafiar en un duel amb un ritme alt des de l’inici, amb moltes possessions i molts intents des de la llarga distància, evitant trepitjar ambdós pintures. Al bàndol local, Kenny Hasbrouck va voler liderar des d’un inici i va ser l’autor dels primers cinc punts lleidatans (5-4), amb un triple i dos tirs lliures. Precisament, el conjunt de Gerard Encuentra no va fallar en cap de les 10 vegades en què va estar a la línia, que va ajudar-lo a manejar bé el ritme del primer quart malgrat el seu 5/13 en tirs de camp, amb 3/8 en triples. A la bona arrancada de Hasbrouck (7 punts en el primer quart) va respondre el visitant Kostadinov, que també va anotar 7 punts per mantenir a prop l’Alacant (16-12). Va ser llavors quan va aparèixer Lobo amb cinc punts seguits, que van trencar per primera vegada el partit fins als nou de renda (21-12), que van quedar en vuit al final del quart (23-15).El conjunt visitant acceptava l’intercanvi de cops, però el seu encert exterior no era millor que el lleidatà (2/7 en triples el primer quart i 4/15 abans del descans). De fet, els dos únics triples alacantins amb encert en el segon quart van ser obra de Harris.El primer va servir per tallar el demolidor inici de quart lleidatà, que, en poc més de dos minuts, va endossar un parcial de 9-0 amb jugades espectaculars de Lobo i Kuath (32-15). El Força Lleida va arribar a posar-se 18 punts per sobre (36-18), però un dos més un d’Adrià Rodríguez va obrir la reacció visitant, que va replicar amb un 0-12 per tornar a ficar-se al matx (36-30). Tanmateix, va aparèixer una altra vegada Hasbrouck per tornar a encarrilar el joc dels seus amb un triple i una assistència a Varela per superar de nou la barrera dels deu punts (41-30), que es va mantenir en el descans (43-32).La segona meitat va arrancar amb un ritme més travat i la defensa alacantina va permetre menys tirs. La fórmula lleidatana per contrarestar-lo va ser nodrir de pilotes un Krutwig brillant que, amb 11 punts seguits, va ser l’únic local que va anotar en els primers sis minuts. Amb els seus reversos impossibles, no només va mantenir el marge, sinó que el va ampliar fins als 15 punts (54-39), abans que dos triples de Brito i Varela ampliessin a un màxim avantatge de 21 (60-39). Tanmateix, l’equip alacantí es va reposar del 13-0 en contra i va reaccionar per acabar el quart a 14 punts (62-48). Els d’Encuentra van afrontar els últims 10 minuts amb la intenció de no donar cap esperança a l’Alacant i, en tres minuts, ja es van tornar a posar a 21 punts, després de dos triples de Lobo (que es va enfilar fins als 19 punts com a màxim anotador), un altre de Vega i una defensa molt fèrria marca de la casa (73-52).El conjunt alacantí va provar de mantenir-se a la superfície liderat per Gudmunsson, el jugador visitant que va mostrar més lucidesa i encert en atac, però que va haver de viure la majoria del partit des de la banqueta perquè es va carregar de faltes molt aviat i tot just arrancar la segona meitat ja en tenia quatre.Els vuit punts de l’islandès en l’últim quart van semblar no tenir cap incidència, però van fer un últim sospir d’esperança a l’Alacant, que quan semblava mort, es va col·locar a 11 punts a falta d’un minut i mig després de deu punts consecutius (80-69). Tanmateix, la seua lluita no va fer més que allargar l’agonia davant d’un Força Lleida que va sumar el primer punt de la sèrie amb la solidesa, l’ofici i la gana d’un equip gran (84-73).