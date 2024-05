Edu Amat i Nuno Paiva, els millors d'abril i maig

El gran final que ha protagonitzat el Finques Prats Lleida Llista en la fase regular de l’OK Lliga ha servit, a més de per salvar la categoria en l’última jornada i per disputar una eliminatòria davant del Caldes que té com a premi jugar a Europa la temporada vinent, perquè el tècnic Edu Amat i el portuguès Nuno Paiva hagin estat elegits, respectivament, millor entrenador i millor jugador dels mesos d’abril i maig de l’OK Lliga. El Llista va guanyar els sis últims partits de la fase, la qual cosa li va servir per assegurar-se la continuïtat en la màxima categoria de l’hoquei estatal.

“Veig aquesta distinció com un premi a la bona dinàmica que ha tingut l’equip en aquesta part final”, valorava ahir Edu Amat, que juntament amb Paiva recolliran el trofeu acreditatiu a l’acabament del partit de demà contra el Caldes (12.00) a l’Onze de Setembre. “És reconfortant que valorin la teua feina i més després d’una temporada en què hem hagut de superar moments molt difícils. Aquest trofeu individual és un premi a aquesta feina. Nuno és un dels jugadors importants de l’equip i sempre hi és en els moments decisius”, va afegir el tècnic. Paiva ha acabat la fase regular com el desè màxim golejador de l’Ok Lliga, amb 21 gols.El Llista torna demà a la competició amb el primer partit de l’eliminatòria que l’enfronta amb el Caldes, en la qual està en joc una plaça per a la competició europea. “La setmana després de salvar la categoria ens l’hem pres amb menys pressió, fent entrenaments més lúdics per desconnectar una mica”, explicava. “Però aquesta setmana ja hem tornat a entrenar amb intensitat, perquè volem anar a Europa. Seria la vuitena temporada consecutiva”, assenyala.

El Vila-sana tanca avui la fase regular de la Lliga a la pista de l’Igualada

■ El Vila-sana afronta avui a la pista de l’Igualada (13.00) l’últim partit de la fase regular de la Lliga, en una jornada que es disputa en horari unificat i en la qual l’equip del Pla d’Urgell es juga acabar tercer o quart. Els dos primers llocs estan decidits per a Palau de Plegamans i Telecable Gijón, mentre que el tercer i quart que completa el play-off pel títol se’l juguen Fraga i Vila-sana, que és actualment quart, a un punt del Fraga, que visita el Sant Cugat.“Afrontem el partit amb l’objectiu de sumar els tres punts, a més de millorar coses de cara al play-off”, explicava el tècnic Lluís Rodero, que demana a les jugadores “concentració per arribar amb bones sensacions al play-off”, va assenyalar. El rival en l’encontre d’avui, l’Igualada, ja està descendit.