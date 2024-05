Subhastat el tovalló amb el contracte de Messi per 890.000 €

El tovalló amb el primer contracte de Leo Messi pel Barcelona ha estat subhastat per la casa Bonhams per un preu de 762.000 lliures (890.000 euros). El tovalló, que data del desembre del 2000, quan Messi tenia tretze anys, suposa el compromís d’un contracte amb el Barça i està firmat en bolígraf blau per Carles Rexach, aleshores director esportiu del club. La peça estava en poder de l’agent argentí Horacio Gaggioli i s’ha subhastat online.