El Força Lleida posa el 2-0 i encarrila l'eliminatòria al Barris Nord (88-68)

Un últim quart espectacular dels de bordeus ha donat el segon punt de l'eliminatòria (2-0), en un partit coral que s'ha vist afectat a la primera part per les nombroses faltes que han carregat els jugadors lleidatans.

El partit ha començat amb un Alicante més actiu que el divendres, tot i això, els lleidatans continuaven amb la bona dinàmica dels últims mesos amb un Hasbrouck endollat des del triple i Krutwig fent mal a la pintura davant d'Edu Gatell. Els lleidatans han agafat un marge al voltant dels deu que han mantingut fins al descans (49-35) en un partit horrorós de l'Alicante des de la línia de tres amb un 5 de 31.

El tercer quart ha estat per Alicante que ha posat per uns moments la por al cos al Força Lleida, que ha sabut reaccionar i a l'inici de l'últim quart ha trencat el partit amb un joc elèctric i castigant des del perímetre per acabar el partit 6 minuts abans del final (88-68) i deixant l'eliminatòria força encarrilada amb el 2-0.