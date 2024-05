El Palau, rival en el play-off

El Vila-sana va tancar ahir la fase regular de l’OK Lliga amb un empat tan immerescut com intranscendent a la pista del descendit Igualada (2-2), en un partit en el qual va estar molt negat en atac, enviant fins a cinc boles al pal i fallant una falta directa. Al final dos gols de penal de Victòria Porta van evitar la derrota i ara les del Pla, que han acabat quartes, s’enfrontaran al líder Palau de Plegamans en les semifinals del play-off pel títol que arranca dissabte vinent, amb el factor pista desfavorable per a les lleidatanes.

El Vila-sana no va tenir una bona posada en escena i va ser l’Igualada, malgrat no jugar-s’hi res, el que va sortir més decidit. Al primer minut de joc va avisar Mas amb un dur tret que va aturar Anna Salvat, però la jove portera internacional res va poder fer un minut després per evitar el primer gol local, obra de Carolina Herrera en una gran jugada personal. Lluís Rodero no va tardar a demanar el primer temps mort perquè no li agradava el que veia. Les seues instruccions van fer efecte, almenys en l’actitud del seu equip, que va tornar amb més intensitat i durant uns minuts va acorralar les igualadines a la seua parcel·la, encara que sense sort en la definició.Luchi Agudo va ser la més incisiva de les lleidatanes, però els tres trets que va intentar els va aturar sense més problemes Laia Navarrete, que també va desbaratar un contraatac de Maria Porta a l’equador del primer temps. Flor Felamini també ho va intentar, igual que Barcons, però la portera local, de llarg la millor del partit, en va mantenir la seua porteria a zero, aquesta vegada amb l’ajuda del pal. I quan més intens era el domini de les del Pla d’Urgell va arribar el segon gol de l’Igualada de bellíssima factura. Balcells, gairebé caient, assisteix Maura Santo, que davant de Salvat remata a mitja altura com si d’un revés tennístic es tractés. El Vila-sana va reaccionar immediatament i gràcies a un penal transformat per Victòria Porta.Les lleidatanes van insistir, però van arribar al descans perdent i amb la tercera plaça ja impossible, ja que el Fraga golejava 0-4 a Sant Cugat. De tornada dels vestidors, el Vila-sana, amb Coelho sota pals, va dominar del tot i va gaudir d’ocasions per guanyar i, fins i tot, golejar. Als 30 segons Barcons va enviar la segona bola al pal i Felamini, després d’aturar Navarrete una pena màxima, va tornar a topar amb la fusta. Les lleidatanes no van deixar d’intentar-ho en cap moment, embotellant per complet un Igualada que va poder anotar el tercer amb la desena falta del Vila-sana, però Coelho li va parar la directa a Herrera. Tampoc va aprofitar Victòria la desena falta de les de l’Anoia, però dos minuts després va empatar de penal. Les del Pla van continuar apretant, enviant dos boles més al pal, i al final van salvar l’empat malgrat l’exclusió de Gimena, precedida per un clar penal sobre Silva, i gràcies que Coelho va parar una altra directa.

L’equip del Pla va anar de menys a més i a la segona part podria haver guanyat per golejada

El Finques Prats Lleida Llista obre aquest migdia (12.00) a l’Onze de Setembre el play-off davant del Caldes en el qual està en joc una plaça per a la WS Europe Cup. Els llistats, que van aconseguir la salvació en l’última jornada després d’encadenar sis victòries, volen seguir a la competició europea per vuitena temporada consecutiva, i això passa per guanyar avui el primer duel en una eliminatòria al millor de tres partits, amb el factor pista a favor dels lleidatans. De fet, cada matx serà com una final, ja que en cas d’empat en el temps reglamentari hi haurà una pròrroga de dos parts de 5 minuts i, si persisteix la igualada, es decidirà als penals.

El tècnic Edu Amat confia a allargar la bona ratxa de resultats, ara amb la tranquil·litat de la permanència assegurada. “Ens han faltat jornades per poder posar-nos en el play-off, però ara tenim una eliminatòria per estar a Europa, que és una cosa molt bonica i com a club volem estar-hi perquè portem molts anys competint i no volem tallar aquesta ratxa”, va assenyalar. Per al tècnic del Finques Prats la clau de l’èxit “ha estat continuar confiant en el projecte. Portem una ratxa que pocs equips han aconseguit al llarg de l’any i volem allargar-la”, va indicar.Amat també confia en el suport de l’afició. “Ha estat sempre molt important en les victòries que hem aconseguit. Som conscients que la ciutat està vivint un moment dolç a nivell esportiu, amb el bàsquet i el futbol a dalt, però convidem que vinguin perquè gaudiran d’una eliminatòria que serà molt divertida per a l’espectador”, va comentar. El duel d’avui podria ser l’últim de la temporada a casa, tret que n’hi hagués un tercer de desempat, que també es jugaria a Lleida.

“El Palau és el rival més fort, però no tenim por de ningú”

Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, va assenyalar que el Palau, al qual es mesuraran en semifinals, “és l’equip que millor juga, el més fort”, però va assegurar que “no tenim por de ningú. Cal fer un bon primer partit [serà a Vila-sana dissabte vinent] i si aconseguim guanyar tindrem dos opcions en les quals la pressió la tindrà el Palau”.Sobre el partit d’ahir, va reconèixer que “no hem sortit bé i a la primera part ens ha faltat intensitat. S’ha notat que jugàvem contra un equip que estava descendit i no hem sabut ni posar el xip que tocava ni canviar-lo”. “A la segona meitat, hem dominat completament, creant moltíssimes ocasions, i no hem guanyat per falta d’encert. El resultat és el que menys importa, però ho hem intentat en tot moment i les sensacions no han estat dolentes”, va assenyalar l’entrenador.