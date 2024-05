El Barça acabarà segon

El Barça va assegurar matemàticament la segona plaça al derrotar ahir, amb un gol de Robert Lewandowski i un doblet de Pedri (3-0), el Rayo Vallecano, que igualment va certificar la permanència.

Els blaugranes en tenien prou amb un triomf per segellar el subcampionat i el consegüent passaport per a la pròxima edició de la Supercopa espanyola (5,8 milions d’ingressos com a mínim) en la semifinal de la qual s’enfrontarà a l’Athletic, vigent campió de Copa, el 15 o 16 de gener a l’Aràbia Saudita.En l’últim matx del curs a Montjuïc, el quadre blaugrana va imposar la seua contundència a l’àrea, amb un gol matiner de Lewandowski a passada de Lamine Yamal i dos gols de Pedri en tres minuts a la segona meitat, per superar un Rayo voluntariós.La incertesa sobre el futur de Xavi Hernández, que podria haver dirigit el seu últim partit com a tècnic del Barça davant l’afició blaugrana, es va manifestar a les grades. En múltiples ocasions, la grada d’animació va iniciar càntics de “Xavi sí, Laporta no” que van ser respostos amb xiulets per la major part de l’estadi.En qualsevol cas, el tècnic egarenc va apostar per una alineació continuista amb tres canvis respecte a la victòria de dijous passat a Almeria: la tornada de Gündogan, Cancelo i Raphinha per Héctor Fort, Pedri i Ferran Torres.

A falta d’una jornada per al tancament del curs tot va quedar resolt a LaLiga EA Sports: el Cadis ha segellat el seu descens definitiu a Segona acompanyant Granada i Almeria, el Barcelona ha sigut subcampió, l’Atlètic de Madrid ha quedat fora del podi i el Betis ha pujat a la Lliga Conferència en detriment del Vila-real, que ha quedat fora d’Europa.

L’Athtletic va viure una jornada emotiva, de comiats a San Mamés. Els dos que se’n van, Raúl García i Iker Muniaín, van marcar per donar la victòria al campió de copa davant del Sevilla (2-0).

El Girona va assegurar la tercera plaça en un Mestalla enrarit que va protestar contra el màxim accionista Peter Lim.

El davanter Sorloth va firmar un pòquer per igualar l’1-4 de la primera part del Reial Madrid.

Xavi: “Laporta sempre ha anat de cara i ho farà quan parlem”

L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, va assegurar que el president del club, Joan Laporta, “sempre” “li ha anat de cara” i també “ha estat honest”, en al·lusió al seu futur, i va vaticinar que “segur que ho serà” una altra vegada quan es reuneixin a l’acabar aquesta temporada per decidir sobre la seua continuïtat. Durant el partit, part de la grada va criticar Laporta. “Amb total sinceritat, això no m’ha agradat, evidentment. No m’agrada quan apunten a una persona del club, ja sigui el president, sigui l’entrenador o sigui un futbolista”, va dir. Laporta i Xavi es van veure uns minuts després de la compareixença del tècnic, un cop acabat el matx, però des del club van apuntar que no hi haurà novetats aquesta setmana.