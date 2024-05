El City de Guardiola, campió de la Premier

Un doblet de Phil Foden i un gol de Rodri per a la sentència van convertir ahir en etern el Manchester City que dirigeix Pep Guardiola, amb la quarta Premier League consecutiva. La sisena Premier de Guardiola, la quarta consecutiva. Una gesta fins al moment inèdita en la història de la competició anglesa. De nou conquerida en l’última jornada. Amb menor sofriment i sense necessitat de recórrer a l’èpica, guanyant el West Ham (3-1). Encarrilada des del primer sospir amb un d’aquests gols made in Foden per deixar de nou amb la mel als llavis l’Arsenal, que va complir amb dosi d’un sofriment evitable davant de l’Everton per quedar-se de nou a les portes (2-1). Tercer a la Lliga va quedar el Liverpool, que va guanyar 2-0 el Wolves entre multitud d’homenatges a Jürgen Klopp en el seu últim partit com a entrenador del conjunt red després de nou temporades.