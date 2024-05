Europa està una mica més a prop

El Finques Prats Llista va fer ahir el primer pas per competir la temporada que ve a Europa per vuitè any seguit, al golejar per 7-3 el Caldes en el primer partit del play-off. L’equip d’Edu Amat, que sempre va portar la iniciativa al marcador, va fer tot un recital ofensiu, liderat pel hat-trick de Sebas Moncusí, en la que va ser la golejada més àmplia de la temporada.

El Llista no va tardar a agafar avantatge gràcies a Paiva. El portuguès, que abans del partit havia rebut el premi com a millor jugador de l’últim mes de competició –Edu Amat el va recollir com a millor tècnic–, va rebre la bola i després de controlar va empalmar un fort tret des de deu metres que es va colar per sota del cos del porter visitant, el lleidatà Jordi Pons. El gol va esperonar els llistats, que van gaudir de diverses ocasions més per incrementar el compte, com un tret d’Ojeda i una doble acció de Moncusí.Però qui va marcar va ser el Caldes gràcies a Marc González, que va ser hàbil recollint un rebuig de Javi Sánchez i avançant-se al seu marcador va marcar d’esquena. El gol no va descentrar el Finques Prats i Duch, tot just un minut després, va tornar a posar els seus en avantatge al culminar una jugada personal. L’alegria tampoc no li va durar gaire al Llista, que va rebre el segon gol en una jugada calcada a l’anterior. Pujadas va rebre la bola a l’àrea i d’esquena es va regirar per batre el porter andalús restablint les taules. El mateix jugador va estar a prop d’anotar el tercer, primer en un tret que va sortir lleugerament desviat i després en una rematada a porteria buida que va anar a la part exterior. Edu Amat va demanar temps i l’equip va recuperar el control del joc i també del marcador gràcies a un contraatac llançat per Paiva, que va assistir Folguera perquè marqués a porteria buida. En plena pressió local, Moncusí va tenir dos claríssimes ocasions que va desbaratar Pons, però no va malgastar la tercera que va tenir i va situar el 4-2 abans del descans.A la tornada dels vestidors, el Caldes va sortir més intens i hauria pogut escurçar distàncies, primer en una contra de Gurri que Javi Sánchez va salvar, i després en una directa per la desena falta local, que el porter andalús va aturar els dos trets de Marc González. I del possible 4-3 es va passar al 5-2 que va anotar Moncusí en una gran jugada d’atac lleidatana. El matx es va trencar del tot i Jordi Pons va evitar una golejada encara més gran. El porter lleidatà del Caldes va aturar un tret de Paiva i dos rematades seguides del mateix portuguès i d’Ojeda, tot i que no va poder fer res davant l’oportunisme de Moncusí, que va firmar un hat-trick per deixar el partit vist per a sentència (6-2). El Finques Prats hauria pogut fer més gran la ferida, ja que Paiva va enviar una bola al travesser i Ojeda, després d’anotar el 7-2 de falta directa, va errar poc després la segona que va intentar. Al final un gol en pròpia porta, que li van donar a Pujadas, va tancar el duel.

El que ha estat l’assistent de l’equip els últims 7 anys va rebre ahir un emotiu homenatge al final del duel

Edu Amat, entrenador del Finques Prats, va lloar el joc de l’equip al final del partit i el seu caràcter. “Volem ser a Europa i els jugadors ho han demostrat”, va apuntar el tècnic llistat, que va reconèixer que “era important començar sumant el primer punt de l’eliminatòria per donar tranquil·litat que si no et surten les coses a Caldes t’ho tornes a jugar tot aquí a casa davant de la teua gent. Crec que hem fet un partit molt seriós. Estic molt content de la primera part que hem fet, controlant molt bé els tempos. Els dos gols són dos jugades aïllades que sabem que les podem defensar millor, però és que ells són molt bons en aquestes situacions”.

Amat va incidir en el joc que està fent l’equip des de fa ja uns mesos. “Ara mateix l’equip està en un moment en què els cops que rebia abans eren molt durs ara els sap encaixar bé i continua sent ambiciós. Estic molt content de com ha reaccionat l’equip als dos gols encaixats i crec que al final el resultat demostra el que ha estat el partit”, va apuntar el tècnic, que va afegir: “Hem estat encertats en les contres i hem marcat els gols en moments decisius, arribant al descans amb avantatge, que crec que ha estat un factor molt important.”Edu Amat té clar que el duel de dissabte vinent (20.00) a Caldes serà una altra història. “Anem 1-0, però allà començarem de zero. És una eliminatòria a tres partits i n’hem de guanyar dos. Tenim la sort que ja tenim el primer a la butxaca i això ens permet cometre un error. A Caldes serà un altre partidàs i preveig que per a l’espectador serà molt divertit”, va assenyalar.D’altra banda, l’Alcoi es va avançar en el play-out al guanyar el Girona en els penals, mentre que Barça, Reus, Liceo i Noia van prendre avantatge en el play-off pel títol.