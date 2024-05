La Cursa de la Cirera espera més de 500 participants

L’onzena edició de la Cursa de la Cirera, que es disputarà el proper dia 2 de juny a Corbins, confia a superar el mig miler de participants entre les proves d’adults, que podran escollir entre dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres, i les carreres infantils.

El recorregut és un dels atractius de la carrera, ja que discorre per diferents espais d’horta, on destaquen els camps de cirerers, que ara es troben en plena campanya de recol·lecció. Els participants, que sortiran a les 9.30 hores, correran pel parc del riu, seguint el curs de la Noguera Ribagorçana, superant trialeres, senders de la Serreta i finalitzant al nucli urbà. La carrera de deu quilòmetres està considerada de dificultat tècnica moderada, amb un desnivell positiu de 75 metres, mentre que la de cinc quilòmetres té un desnivell positiu de fins a 35 metres.Com cada edició, la prova manté un vessant solidari, per la qual cosa es donarà un euro de cada inscripció a l’Associació Contra el Càncer de Lleida. També s’organitzarà una fira del corredor.