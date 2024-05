L'Atlètic Segre demana a la Paeria reformar els vestidors

L’alcalde de Lleida Fèlix Larrosa i el regidor d’Esports Jackson Quiñónez es van reunir ahir amb representants de l’Atlètic Segre, encapçalats pel seu president David Romaní, que els van fer saber la necessitat de reformar els vestidors del club de Cappont. Segons Romaní, “els hem exposat la urgència de solucionar el tema dels vestidors, que estan malament després de 25 anys. No és qüestió d’ampliar, ja són suficients, però sí que necessiten una remodelació urgent”. “Hi ha una bona predisposició per part de l’ajuntament encara que l’actuació no serà immediatament. També hem parlat de firmar un nou conveni”, va manifestar Romaní.

Per la seua part, el regidor Jackson Quiñónez va assenyalar que “per la nostra part estem disposats a treballar a millorar els equipaments esportius i també a firmar un nou conveni perquè ells puguin tenir una mica més d’autonomia a l’hora d’executar les inversions en les instal·lacions”. “Més que res ens han transmès la seua intenció d’oferir un millor servei als seus usuaris”, va concloure en aquest sentit sobre la trobada Quiñónez.