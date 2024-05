Pereira: “L'èxit social del Lleida Esportiu ha sigut el millor de la temporada”

L’endemà de la decepció soferta a Iecla per haver acabat la temporada sense el desitjat ascens, el president del Lleida, Luis Pereira, va voler expressar els seus sentiments en declaracions a aquest diari. “Aquesta temporada ens deixa una sensació mitigada. En el pla social, cal dir que ha sigut un èxit total, però en l’esportiu ha quedat una sensació d’insatisfacció, malgrat que hàgim aconseguit una millor classificació que el curs anterior, perquè no hem assolit l’objectiu últim, que era l’ascens”, va reconèixer Pereira.

L’empresari gallec va voler, no obstant, enviar un missatge d’optimisme a l’afició. “Aquestes dos coses unides, l’èxit social i no haver aconseguit l’objectiu final, ens fan ser més exigents de cara al futur i amb confiança plena per buscar la millora”, va destacar.

El balanç més profund es farà en els propers dies i, en aquest sentit, Pereira va assenyalar que “hem d’analitzar tots i cada un dels aspectes que han frustrat la nostra progressió com a club. Però és aviat encara per arribar a conclusions definitives”.

Va fer una comparació amb la temporada passada per donar importància a la millora experimentada, malgrat que no fos suficient per ascendir. “La temporada anterior, al finalitzar de manera positiva amb la permanència, ens va deixar una necessitat de donar una continuïtat al projecte. Aquesta, al contrari, ens fa pensar més en el que ens va faltar per aconseguir l’objectiu”.

A més, va demanar “un temps per abordar la pròxima campanya amb totes les garanties de poder aconseguir el nostre desig”.

Finalment, Luis Pereira va avançar que “aquest divendres farem una roda de premsa per als mitjans en la qual parlarem d’aspectes essencialment esportius i la setmana que ve ens reunirem amb els abonats que vulguin assistir, en un lloc encara no determinat, per abordar tots els temes que creguin convenients que aclarim”. Mentrestant, la plantilla s’entrenarà el que queda de setmana abans de les vacances i dissabte hi haurà dinar del club.

“He rebut fins a set ofertes per Quadri i no he volgut vendre’l”

Luis Pereira va assegurar que el centrecampista nigerià Quadri Liameed, amb contracte en vigor i un dels jugadors més aclamats per l’afició, seguirà la pròxima temporada tret que un altre club aboni l’import de la clàusula, que no va voler revelar. “A Quadri no el traspassaré. És un jugador molt important per a l’equip. He rebut fins a set ofertes per ell i no he volgut vendre’l”, va assenyalar. A banda de Quadri, tenen contracte en vigor Cortijo i Musa i s’ha ofert la renovació al lesionat de gravetat Neyder Lozano. Ahir, a les xarxes, alguns usuaris es van preocupar per la possibilitat que no renovi Chuli, que va llançar un missatge: “Família! El meu futur no el sé ni jo, tranquil·litat. Ja hi haurà temps de parlar del que ve”, al costat d’un cor blau.