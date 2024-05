Liciten per la Final Four

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida presentarà demà dimecres, dia en què expira el termini, la seua candidatura per organitzar el 8 i 9 de juny la Final Four del play-off d’ascens a la Lliga ACB al pavelló Barris Nord. El club lleidatà va prendre la decisió definitiva la passada setmana després de reunir-se amb les institucions locals, Paeria i Diputació, a les quals va aconseguir arrancar un compromís, perquè, en cas d’assolir l’anhelat ascens a la Lliga ACB, ambdós organismes augmentin d’una forma important la subvenció que ja aporten anualment.

Com a contrapartida, no ha demanat suport econòmic a les institucions per sufragar les despeses de la Final Four, que aniran a càrrec del club, amb el suport d’alguns patrocinadors privats. El Força Lleida, que fa dos temporades va fer una temptativa per presentar candidatura, malgrat que al final va acabar desistint i va recalar a Girona, va aquesta vegada a totes per aconseguir portar la fase final al Barris Nord. L’entitat haurà d’assumir unes despeses d’organització superiors a altres anys i que s’acosten als 100.000 euros. Segons les exigències que marca la Federació Espanyola de Bàsquet, l’organitzador haurà de costejar l’allotjament dels equips participants, dels àrbitres i membres de taula i de tot el personal de la FEB, és a dir, unes 60 habitacions en règim de pensió completa durant almenys tres dies, a més de tota la logística que suposen els partits i de la televisió. A nivell d’ingressos, la taquilla dels enfrontaments es reparteix al 50% entre la seu i l’organisme federatiu. En la documentació que presentarà demà el club a la FEB a través de la Federació Catalana s’inclou una carta de suport de les institucions i una garantia de la viabilitat de la ciutat per acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud.El Força Lleida, que té molt encarrilada la seua classificació per a la Final Four després de guanyar els dos primers partits de la seua sèrie davant de l’Alacant, que podria tancar aquest mateix divendres si aconsegueix guanyar al Centro de Tecnificación, tindrà com a principals rivals per ser la seu Burgos i, sobretot, Estudiantes, ja que la capital burgalesa ja va organitzar la Final Four la passada temporada. El conjunt col·legial és el gran favorit malgrat que no podrà comptar amb la seua pista habitual, el Wizink Center, ja que per aquestes dates està ocupat per un concert. No obstant, s’estudien dos escenaris alternatius, la Caja Mágica, on es disputa el Mutua Open de tenis, o el Madrid Arena, en ambdós casos amb una capacitat entorn dels 12.000 espectadors, el doble del que pot oferir el Barris Nord.