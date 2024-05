El projecte educatiu Referents, que impulsa el portal FemBase, va arribar ahir al col·legi Lestonnac, on alumnes de tercer d’ESO van rebre la visita de l’exfutbolista Jean Marco Agnero; Imma Ojer, esportista amb esclerosi múltiple, i Xavier Estrada, exàrbitre de futbol, i el coordinador d’esdeveniments Ramon Folguera. Els ponents van destacar la importància de perseguir un somni i no deixar-se vèncer per les dificultats.