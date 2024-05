Ramon Perat, jugador del Club Tennis Lleida, es va proclamar aquest cap de setmana passat campió de la categoria cadet B de la Copa Since 90 disputada a l’Hospitalet de Llobregat. El tenista lleidatà, que en semifinals va necessitar tres sets per deixar a la cuneta Joel Prats per 4-2, 2-4 i 10-8, es va imposar a la final a Gerard Nadal per 5-4 (6) i 4-1.