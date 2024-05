El Liceo cedeix Fran 'Tombita' Torres al Finques Prats Llista

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista ja té tancada la plantilla per a la temporada 2024-2025 a l’arribar a un acord amb el Liceo per a la cessió del jove argentí Fran Tombita Torres, de tan sols 20 anys. Campió del món sub-19 amb Argentina el 2022, l’atacant celeste tenia molt difícil gaudir de minuts la pròxima temporada a l’equip de Juan Copa, arran dels fitxatges d’Arnau Xaus (Calafell), Nil Cervera (Igualada) i l’últim de Franco Tato Ferruccio, de forma que el club li va proposar una cessió, moment en què el Llista va entrar en joc i va aconseguir convèncer tant el jugador com el club gallec, que es farà càrrec d’una part de la fitxa.

Torres, que el mes de febrer passat va ampliar la seua vinculació amb el Liceo per dos temporada més, fins al 2026, és un jugador amb molta progressió que ve a reforçar l’atac llistat, on compartirà demarcació amb una altra jove promesa, Sebas Moncusí, que l’estiu passat es penjava la medalla de plata amb Espanya a l’Europeu sub-19.L’argentí, anomenat Tombita pel seu oncle, Leonardo Tomba, porta disputats aquesta temporada 24 partits, en els quals ha anotat cinc gols i ha fet una assistència. Torres, que es va perdre alguns encontres d’inici per la fractura dels ossos del nas que va patir durant un entrenament, va viure el mes de desembre passat un lamentable episodi a la pista del Voltregà, on va rebre insults racistes per part d’un rival, la qual cosa va provocar que tot l’equip gallec decidís abandonar la pista.Tombita Torres, la cessió del qual es farà oficial en els propers dies, és la tercera i última incorporació del Finques Prats Llista per a la pròxima temporada, després dels fitxatges del també argentí Darío Giménez, que torna al club llistat sis anys després de marxar, procedent ara del Barcelos portuguès, on ha militat les últimes quatre campanyes, i d’Antonio Chino Miguélez, que arriba del Sandrigo italià, incorporacions que ja va anunciar SEGRE fa dies. Pel que fa a l’apartat de baixes, no seguiran Xavi Aragonès, que reforçarà el Noia; Sergi Folguera, que ha fitxat pel Calafell, i l’argentí Julián Martínez, que podria tornar a la Lliga francesa.