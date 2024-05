Naix un 'dream team' amb les millors jugadores de Lleida

Reunir les millors jugadores de Lleida i comarques i crear un autèntic dream team femení lleidatà. Aquest era el somni i l’objectiu d’Isaac Cárdenas, de professió tècnic en emergències sanitàries a Mollerussa i que actualment cursa el nivell 3 d’entrenador de pàdel, cosa que suposaria ser el primer català i el primer lleidatà a obtenir aquesta titulació. Ja va ser el primer lleidatà a aconseguir el nivell 2 i és que la seua passió és el pàdel des que el 2010 va entrar en contacte amb aquest esport. Cárdenas revela que “van obrir al meu barri el Centre Esportiu Municipal Trèvol Lleida, amb quatre pistes de pàdel, i m’hi vaig enganxar. El setembre d’aquell mateix any ja estava cursant el títol de monitor nacional per la Federació Espanyola de Pàdel”. I afegeix que “posteriorment també em vaig posar a jugar tornejos federats de la Federació Catalana”.

Cárdenas ha exercit la seua professió en dos entitats lleidatanes, concretament al Padel Indoor Lleida (actual Aurial Padel Indoor Lleida) i posteriorment al Pàdel Juneda, on fa classes tant als jugadors de la base com a adults i als de competició. Precisament, és el Pàdel Juneda el que dona nom a aquest equip femení que ve a ser com una selecció lleidatana. Són dinou jugadores. Allà hi ha Laia Bonilla (actual seleccionadora catalana de menors), Sònia Colomina, Jessica González, Paula i Raquel Nogué, Alicia Tiffon, Ariadna Turull, Mariona Font,

Gemma Pallerola, Mariona Vilella, Maria Anelo, Lídia López,SandraAzorín, Marta Pijuán, Paula Lucía, Cristina Giménez,Martina Escuer, Natàlia Bey i Magda Aubets. “Tenim jugadores del Pàdel Juneda, del CN Lleida, del Padel Indoor Lleida, del Guissona, Cervera, la Seu d’Urgell i Organyà. Els estic molt agraït perquè totes elles m’han donat suport i són elles les que s’esforcen i lluiten en aquest projecte que denominem Som Lleida!”, assenyala Cárdenas, al qual ajuden en l’apartat tècnic Sònia Colomina, Júlia Font, Marc Vallés i Edu Calzada.

D’altra banda, l’equip competirà del 7 al 9 de juny a Mèrida en la fase final del Campionat d’Espanya absolut de tercera categoria després de classificar-se en la fase prèvia disputada a Badalona.