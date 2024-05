Val d'Aran UTMB de rècord

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La trail running Val d’Aran by UTMB batrà rècords en la quarta edició, prevista del 3 al 7 de juliol vinents. La prova aranesa, una de les més multitudinàries que es disputen a Europa i la més freqüentada d’Espanya, ha assolit ja els 6.000 atletes inscrits, mig miler més dels que van prendre part l’any passat.

La cita, que continuarà sent la final europea per donar accés a les UTMB World Series Majors de Chamonix, ha superat totes les previsions dels organitzadors. De fet, els 700 dorsals de la prova reina, la Torn dera Val d’Aran (VDA), de 163 quilòmetres de recorregut i més de 10.000 metres de desnivell positiu, es van esgotar al cap de vint dies d’obrir-se el termini (el preu de les inscripcions oscil·la entre els 39 euros i els 260, en funció de la distància i del dorsal).

La resta de distàncies han anat completant-se també en temps rècord, ja que al febrer pràcticament no quedava un dorsal lliure. La Camins d’Her (CDH), de 110 quilòmetres i més de 6.400 metres de desnivell positiu, també fa temps que va completar els 1.400 dorsals que es van posar a la venda, igual que els 2.000 que s’oferien de la Peades d’Aigua (Pda), de 55 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell, i els 1.000 de l’Experiència d’Aran (ESP), de 32 km. i 2.100 m. Actualment només queda algun dorsal lliure en la distància més curta de les cinc que té el programa, la Sky, de 15 km i 800 metres.

Aquest any la participació estrangera superarà la nacional, amb un 55 per cent del total. Per països, Espanya segueix sent el líder del rànquing amb més de 3.000 corredors, seguit de França, amb una mica més de 1.600 i Portugal, amb prop de 300, mentre que al quart lloc apareix la Xina amb gairebé 200 aletes, una xifra que ha sorprès els organitzadors. “Continuem tenint un gran impacte a nivell internacional, com a prova que el 55 per cent dels inscrits són de fora d’Espanya i el 20% de fora d’Europa, amb la Xina com el quart país amb més inscrits, fet que prova que arribem a molts mercats, i això que no fem cap promoció”, explica Xavier Pocino, responsable de la prova, que reconeix que “la marca UTMB és molt potent i això hi ajuda, però si no féssim les coses bé, no tindríem aquesta participació”.Pocino també veu complicat créixer en nombre d’inscrits en aquest format actual. “Creiem que hem arribat a un límit de participació. Podríem augmentar en número sempre que ampliéssim els dies de competició. Ara comencem en dimecres, per la qual cosa caldria avançar-ho a dilluns. Seria l’única manera per tenir més participants, perquè les carreres actuals ja estan al límit permès per logística i seguretat, que és l’important”, va afirmar.

Un impacte econòmic directe a la vall de tres milions d’euros

La disputa de la Val d’Aran by UTMB suposa cada any un impacte econòmic a la vall d’uns tres milions d’euros, segons s’extreu d’un estudi que els organitzadors de l’esdeveniment van fer recentment. “L’impacte directe sobre el territori és de tres milions i l’impacte mediàtic de la marca està entorn dels quatre milions, que són xifres importants”, apunta Xavier Pocino, que destaca també que “durant els dies de competició l’ocupació hotelera a la zona serà del cent per cent”.S’estima que durant la setmana de competició passaran més de 20.000 persones relacionades amb l’esdeveniment, entre participants, entrenadors i familiars.

La sortida, des del gran pàrquing de Vielha

La quarta edició de la Val d’Aran by UTMB mantindrà el mateix programa de proves i distàncies de l’any passat, amb l’única novetat de la sortida i arribada dels corredors, que es trasllada al pàrquing del centre de Vielha, on hi havia les antigues casernes militars. En aquesta zona també s’ubicarà la fira del corredor, que aquest any augmenta en un 20 per cent el nombre d’estands.

Concurs per triar la mascota de la prova

Una de les iniciatives que han dut a terme els responsables de la prova aranesa ha estat l’organització d’un concurs de dibuix entre els diferents col·legis de la Val d’Aran per elegir la mascota de l’esdeveniment, que serà un animal, tot i que encara no s’ha revelat quin. S’han rebut més de 300 dibuixos, dels quals sortirà un guanyador. Així mateix, pròximament s’obrirà un altre concurs per triar el nom.

Facilitats per a les embarassades

UTMB, en el seu intent de facilitar i fomentar la participació de les dones en les carreres de trail running, ha posat en marxa una nova política relativa a l’embaràs, que garanteix el reemborsament de les despeses i una inscripció prioritària vàlida durant cinc anys a les dones embarassades, i de dos anys a les parelles d’aquestes o als pares i mares que adoptin. A més a més, UTMB també fomentarà la participació d’atletes en situació de discapacitat. D’altra banda, aquest any s’han posat a la venda els dorsals solidaris al preu de 500 euros, la recaptació dels quals anirà destinada a l’Associació Discapacitats d’Aran, que s’encarreguen de confeccionar els trofeus, i a Càritas d’Urgell.