El lleidatà Joel Donés triomfa a Mèxic

Recentment desembarcat a la seua Lleida natal, Joel Donés llueix amb orgull les dos medalles que ha guanyat amb el seu equip, el Cancún CF, a la Lliga d’Expansió, la Segona divisió mexicana. Aquest jove preparador físic, que complirà 34 anys la setmana que ve, acumula ja una destacada experiència en el futbol estatal i en l’internacional. Ha exercit com a preparador físic a Hong Kong i la passada temporada a la Goa hindú, a més d’equips com el Lleida Esportiu, l’Europa i l’Águilas. “Ha estat una temporada històrica per al club i per a mi”, explica. El Cancún, club fundat el juny del 2020, ha aconseguit els dos primers títols de la seua història, campions del Torneig Apertura i, el cap de setmana passat, Campió de Campions de la Lliga Expansió mexicana, que enfronta els guanyadors de l’Apertura i del Clausura. No hi ha ascens a Primera, perquè la Lliga mexicana de la màxima categoria és una competició tancada.

“Per a mi ha estat una experiència increïble. No es pot descriure la felicitat que suposa guanyar un títol. Imagina amb dos la mateixa temporada!”, afegeix. L’entrenador del Cancún és el mexicà Luis Arce, un professional jove, de la mateixa edat que el Joel. “Vuit anys d’experiència professional, sortint de casa per tenir una oportunitat i que arribin aquests dos títols, em fa molt feliç”, insisteix.Després d’exercir la passada temporada com a preparador físic de la Goa, a l’Índia, l’estiu passat li va arribar l’oportunitat d’entrenar a Mèxic. El Cancún és un club que gestiona el grup Blue Crown Sports, amb seu a Houston i que també és el propietari del CD Leganés. “Buscava un projecte nou perquè volia continuar creixent. I la proposta del Cancún em va semblar interessant, millorava les condicions de treball i és futbol professional, que és on vols desenvolupar la teua professió”, destaca.Donés va firmar per dos temporades, de forma que una vegada finalitzi les vacances a Lleida tornarà a aquesta ciutat turística mexicana, a la qual s’ha adaptat molt bé. “La gent és molt educada i t’ajuden molt. Fa moltíssima calor, o sigui que quan no entrenes ets a casa, a la piscina o a la platja”.I com tot campió amb cara i ulls, va poder viure la rua en la qual van oferir la copa a l’afició. “Va ser divertit, encara que com que mai havien guanyat res, tampoc tenen tradició”, riu.