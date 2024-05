Marc Cardona, únic lleidatà a la llista de Catalunya

Marc Cardona, davanter del Las Palmas, és l’únic representant lleidatà en la convocatòria de la selecció catalana que va donar a conèixer ahir Gerard López per a l’amistós davant de Panamà que es disputarà el 29 de maig a la Nova Creu Alta de Sabadell a les 19.00 hores

A la llista, amb 20 jugadors convocats, destaca la presència d’Aleix Garcia i Eric Garcia del Girona, d’Oriol Romeu com a únic representant del Barcelona i de Ferran Jutglà (Bruges). Tanmateix, la convocatòria encara està oberta, en funció dels futbolistes catalans que puguin ser convocats per disputar l’Eurocopa amb la selecció espanyola. Per això, la setmana que ve es completarà la llista amb possibles noves incorporacions de jugadors com Marc Cucurella o Gerard Moreno si aquests no són citats per a l’Eurocopa.Cardona (Lleida, 8-7-1995), que aquesta temporada ha marcat tres gols amb el Las Palmas, manté la representació lleidatana a la selecció catalana, ja que en l’últim partit de Catalunya, el 2021, l’únic lleidatà convocat va ser Pere Milla, ara a l’Espanyol, que no ha estat cridat en aquesta ocasió ja que el tècnic no ha convocat cap jugador de Segona divisió perquè la temporada no haurà acabat.Tanmateix, no serà el debut de Cardona amb Catalunya, ja que el 2019 ja va disputar l’amistós de la selecció contra Veneçuela (2-1). A més, en l’enfrontament de dimecres vinent també serà homenatjat Bojan Krkic, per la “seua dilatada i exitosa trajectòria” amb la selecció catalana, després que el Catalunya-Mali que s’havia de celebrar l’any passat al Camp d’Esports de Lleida en el que havia de suposar el seu últim partit com a futbolista fos cancel·lat a última hora. A banda de Bojan, també hi haurà un reconeixement per a Sergio García, jugador amb més partits i gols amb Catalunya.El preu de les entrades serà de tres euros a la zona General i de vuit a Tribuna i de cada una es destinaran 1,5 euros a la Fundació Atendis, una entitat sense ànim de lucre destinada a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.