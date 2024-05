Condemnats al tercer partit

El Finques Prats va encaixar ahir una golejada tan unflada com dolorosa a la pista del Caldes (5-0), que el condemna a jugar-se la classificació per a Europa en un tercer partit que es jugarà dissabte vinent, 1 de juny, a l’Onze de Setembre (20.00). El play-off entre el novè –els lleidatans– i el desè –els barcelonins–, amb una plaça a la WSE Cup en joc, va arribar a Caldes amb avantatge lleidatà, després que el primer partit acabés 7-3 a favor dels d’Edu Amat. En aquesta eliminatòria no compta la diferència de gols. S’emporta el premi l’equip que guanya dos partits. El triomf del Caldes va igualar la sèrie (1-1) i gràcies que el Llista té a favor el factor pista, es jugarà anar a Europa, per vuitena temporada consecutiva, amb el suport de l’afició, en el que ja serà l’últim partit de la temporada.

El Llista volia guanyar i sentenciar l’eliminatòria per la via ràpida, però el Caldes va sortir molt fort, va començar a buscar la porteria lleidatana i quan els d’Amat aconseguien recuperar la bola, aquesta durava molt poc en el seu poder. Encara no havia aconseguit el Finques Prats sacsejar-se el domini local, quan va arribar l’1-0. Als 7 minuts de partit Nico Ojeda va cometre un penal que li va suposar una targeta blava. El va tirar Roger Presas i encara que Javi Sánchez va aturar el llançament en primera instància, el rebuig va caure de nou en poder del jugador local, que aquesta vegada no va perdonar i va obrir el marcador. Va reaccionar ràpidament el Llista, que va disposar tot seguit d’una doble ocasió de Sergi Folguera. Va ser la primera de nombroses ocasions que van quedar en res, o bé per la falta d’encert dels lleidatans, o per les bones intervencions del porter del Caldes, Arnau Martínez, que es va mostrar insuperable.Malgrat que el Caldes arribava amb més facilitat, el Llista també mostrava la grapa, com en una gran rematada a la mitja volta de Sebas Moncusí, que hauria merescut el premi del gol. Dos minuts després va marcar Sergi Folguera, però els col·legiats el van anul·lar al·legant que havia rematat des de terra, després de caure empès per un jugador local. Semblava que la primera part acabaria amb l’1-0 i que el descans serviria de reset per als lleidatans, quan a falta de tres minuts per acabar la primera part Adrià Ballart va anotar el 2-0, que va fer mal. La segona part no podia començar pitjor per al Finques Prats. No havien passat ni dos minuts quan de nou Adrià Ballart anotava, per posar un descoratjador 3-0 al marcador. El Llista ho intentava, no va abaixar els braços, però la sort li continuava sent esquiva. I al minut 36, de nou Ballart perforava la meta lleidatana posant el 4-0.El partit va entrar en els deu últims minuts amb un altre cop, el 5-0 anotat per Marc González. Encara n’hauria pogut fer un altre el Caldes, però Marcos Blanqué va fallar un llançament directe al minut 46, igual que Folguera al 47. La classificació se la jugarà el Llista a casa.

El Lleida Llista va encaixar els tres primers gols al principi de cada part i al final de la primera

L’entrenador del Finques Prats Lleida Llista, Edu Amat, es confessava “decebut” després del partit, no només per la derrota, també per com de voluminosa havia estat, un resultat que va considerar “excessiu”. Va explicar que “el partit se’ls ha posat molt aviat de cara i a la segona part, tant el 3-0 com el 4-0, han arribat després d’ocasions nostres molt clares”.

El tècnic va afegir que “volíem la victòria i acabar ja amb la sèrie, però encara ens queda el tercer partit, que jugarem a la nostra pista i amb la nostra gent animant-nos”. Amat no creu que els jugadors hagin arribat fatigats a aquest final de temporada. “Físicament estem bé i crec sincerament que ens mereixíem un resultat millor i no marxar amb el caseller a zero. Hem tingut ocasions, el seu porter ha parat molt.. I la sort és que el play-off es resol guanyant dos partits, és igual la diferència de gols en cada partit. Ara anem 1-1”, va comentar.També va reconèixer que el 5-0 d’ahir havia afectat els jugadors. “Sí, estem tocats perquè volíem tancar l’eliminatòria aquí”, va insistir. “Després del bon partit que vam fer a l’Onze de Setembre, volíem guanyar a Caldes. No ha pogut ser i a més hem encaixat un resultat massa voluminós.” Va demanar, en canvi, que aquesta derrota serveixi de motivació per al tercer partit. “Ha de ser una motivació extra. Ja he dit que l’equip vol anar a Europa i tots tenim aquesta ambició.”El tècnic llistat va afegir que “amb una mica més d’encert, el partit hauria canviat. No hi ha hagut sobre la pista la diferència que pugui pensar algú veient el marcador. Insisteixo que el 5-0 és excessiu, perquè l’equip no ha abaixat els braços en cap moment. Ha lluitat fins al final, però no hem tingut el dia de cara a la porteria contrària. Toca resoldre a l’Onze de Setembre”.