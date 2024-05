L'Alpicat fa el primer pas

L’Alpicat va fer ahir el primer pas en el seu objectiu de tornar a l’OK Lliga Femenina, categoria que va perdre la passada temporada. Va derrotar per 1-0 el Girona en el primer partit del play-off d’ascens, gràcies a un gol de Martina Juncà tot just iniciar-se la segona part. Les jugadores lleidatanes, que tenen el factor pista a favor, visitaran la pista del Girona dissabte de la setmana que ve, 1 de juny. L’equip que guanyi dos partits passarà a la segona i definitiva eliminatòria. L’altre encreuament el disputen Bigues i Riells i Vilanova, que juguen avui el seu primer encontre.

L’Alpicat, per ocasions i joc, va merèixer un resultat més ampli, però la falta d’encert li va impedir obtenir-lo, en un enfrontament en el qual el Girona va tenir menys arribada. La primera part de joc, malgrat les ocasions de què va disposar l’equip lleidatà, va finalitzar sense gols. La diana que donaria la victòria a l’Alpicat va arribar tot just iniciar-se la segona part, quan Martina Juncà va superar la portera visitant per anotar l’1-0 que seria definitiu.Fins al final del partit, l’Alpicat va continuar controlant el joc i creant ocasions, però el marcador ja no es va moure. En qualsevol cas, l’equip que entrena Mats Zilken ja té la primera de les dos victòries que necessita per passar a la següent ronda.“És important començar guanyant, perquè així anem amb més tranquil·litat a Girona el cap de setmana”, explicava el tècnic. “Ens ha faltat una mica d’efectivitat davant de porta”, afegia. “Hem tingut prou ocasions per no patir tant, perquè amb un resultat tan ajustat mai estàs tranquil. Crec que hem estat superiors, hem tingut més la bola que elles i en defensa hem estat molt bé, hem concedit molt poc al rival”.