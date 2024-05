El Balaguer guanya l'Espanyol i puja a Copa

El Q2 Consultors CB Balaguer va derrotar ahir l’Espanyol per 54-45, a la Final Four disputada a la capital de la Noguera, de manera que puja a la Super Copa Femenina, màxima categoria del bàsquet català i la quarta a nivell estatal. El CB Balaguer encadena amb aquest el segon ascens, ja que fa dos temporades jugava a Primera Catalana, al final d’aquesta campanya va ascendir a Copa Catalunya i, en tan sols un any, ha aconseguit fer el salt a la Supercopa.

En la semifinal de dissabte el Q2 Consultors CB Balaguer va superar per 69-56 el Sant Gervasi, mentre que l’Espanyol va derrotar el GEiEG per 65-58. En el duel d’ahir les de la Noguera van acabar imposant el seu millor joc per emportar-se merescudament la victòria i, amb ella, l’ascens. En categoria masculina, Mollerussa ha acollit aquest cap de setmana la Final Four per decidir el campió de Catalunya de Primera Catalana. L’amfitrió, que ja ha aconseguit l’ascens a Copa Catalunya, va caure ahir a la final per 71-68 davant del Granollers B, en un partit molt equilibrat. En el partit pel tercer lloc, el Llefià va superar el CB Ribes per 67-66 en un altre duel ajustat. El CB Mollerussa ha recuperat la categoria que va perdre al final de la passada temporada.