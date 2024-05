Nou podi de Márquez des de darrere

Marc Márquez va aconseguir ahir, amb una tercera plaça, el seu quart podi consecutiu partint des de més enllà de la desena posició a la graella, després dels que va aconseguir dissabte en l’esprint i en les dos proves de Le Mans, en les quals partia tretzè. Ahir, al Gran Premi de Catalunya sortia encara més enrere, catorzè, i encara que no va aconseguir fer una gran sortida va anar recuperant posicions a poc a poc fins a atrapar Aleix Espargaró (Aprilia), a qui va arrabassar la tercera plaça malgrat els intents de recuperar-la en l’última volta.

Molt lluny del cerverí, a més de 10 segons, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) va conquerir la victòria batent en el mà a mà Jorge Martín (Pramac Ducati), que continua al capdavant de la general del campionat, amb 39 punts de marge respecte a l’italià i 41 sobre Márquez, que va perdre la segona plaça provisional al Mundial que havia guanyat dissabte en detriment del vigent campió del món.Bagnaia va demostrar ser el més ràpid rodant sempre en ritmes de 1:40, que li van permetre prendre el capdavant de cursa a falta de sis voltes per al final i no perdre’l, rescabalant-se de la caiguda de dissabte a la volta final quan anava primer que el va privar de celebrar la victòria i sumant així la seua tercera victòria en un diumenge aquesta temporada. Per la seua part, Àlex Márquez també va recuperar algunes posicions des de la tretzena plaça de sortida i es va anotar un setè lloc després de rodar sisè durant algunes voltes.Tot just apagar-se els semàfors, el poleman Aleix Espargaró (Aprilia), guanyador en l’esprint dissabte, va cedir dos posicions perquè Bagnaia passés a liderar la carrera davant d’Acosta. Martín, per la seua part, va aconseguir situar-se tercer a la segona volta per llançar-se a buscar la dupla davantera, amb un Espargaró que també va cedir davant d’un Raúl Fernández (Aprilia) que també va demostrar un gran ritme en carrera després de sortir tercer a la graella.Mentrestant, Marc Márquez només va poder guanyar tres llocs a la sortida i un altre més a la següent, per la qual cosa va haver de prendre-s’ho amb calma per no desgastar el pneumàtic tou posterior que va muntar, a diferència del mitjà que va posar la resta de la graella a excepció d’Acosta i el seu germà Àlex, que també van optar pel tou.Dos girs més tard, Martín va superar Acosta, i un després va aconseguir el cap de carrera a l’avançar per l’interior Bagnaia. El de Mazarrón es va recuperar i, a la volta 6, també es va desfer del transalpí per llançar-se a la caça de Martín. Darrere del trio del capdavant, es van situar Brad Binder, Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli (Pramac Ducati) i Marc Márquez, que havia recuperat dos posicions més i va aprofitar la caiguda de Jack Miller (KTM) per col·locar-se vuitè, amb el seu germà just darrere.Tanmateix, la lluita d’Acosta va acabar a 14 voltes per al final amb una caiguda al revolt 10, que el va fer incorporar-se a la cua del pilot i que va deixar Bagnaia via lliure per arribar al madrileny. A poc a poc es va anar llençant a sobre de Martín, i amb només sis voltes al davant va poder avançar i va començar a escapar-se.Al grup perseguidor, Marc Márquez (Ducati) se situava cinquè, darrere d’Aleix Espargaró i de Raúl Fernández (Aprilia) al superar un Morbidelli que se li va mantenir enganxat a la roda durant voltes i, posteriorment, Brad Binder, al qual se li van esvair els pneumàtics i va perdre molt de ritme. A la frenada del revolt 1 i a cinc girs per al final, el de Cervera es va situar quart, passant amb facilitat Raúl Fernández, i a la volta posterior també va superar Espargaró per entrar al podi.Tanmateix, Márquez no es va poder escapar perquè les rodes li van patir més desgast al tram final i en l’última volta de carrera va haver de defensar-se davant d’un Aleix Espargaró que va voler recuperar la seua posició de podi. Tot i així, va acabar quart, mentre que Raúl Fernández va acabar sisè, superat per Di Giannantonio (Ducati VR46) en els últims girs i davant d’Alex Márquez, setè. A més, Maverick Viñales (Aprilia) va completar la prova tretzè, Acosta va ser catorzè malgrat la caiguda, Joan Mir (Repsol Honda) va finalitzar setzè i Alex Rins (Yamaha), vintè. Augusto Fernández (KTM) no va poder acabar.

Márquez: “No sabia que estava lluitant pel podi”

Marc Márquez va reconèixer després de la carrera que “no sabia que estava lluitant pel podi. Pensava que estava lluitant per un cinquè lloc i quan he passat per la meta m’ha entrat una dosi d’adrenalina al veure que era tercer”.El cerverí també va aclarir que “no em sento gaire orgullós de la remuntada perquè ve d’un error de dissabte. Però a part d’això, és positiu sumar un podi en un circuit en el qual sempre pateixo tant, gràcies al treball que hem fet tot l’equip”. A més, va afegir que la seua posició de sortida el va obligar a prendre “la decisió arriscada” d’“escollir la goma tova”. “Era l’única solució per poder atacar des del principi. Normalment, amb el pneumàtic mitjà et quedes embussat i després no és possible avançar. Desafortunadament, la sortida no ha estat bona, però sabia que era una carrera llarga i no volia estressar els pneumàtics. Després, quan he avançat Espargaró, he provat de continuar tirant, però ja havia acabat amb el pneumàtic. Tot i així, he pogut defensar la posició, així que estic molt content.”Sobre les seues opcions al Mundial va reconèixer que ara mateix “és un campionat de dos (Martín i Bagnaia), amb un tercer que espera enganxar-se encara que sigui amb les dents”. “S’intenta donar el màxim i de moment estem allà, però no se salvaran tots els caps de setmana com aquest”, va concloure.

Ogura s’estrena aquesta temporada i Alonso, nou líder de Moto3

Ai Ogura (Boscoscuro) va aconseguir la seua primera victòria de la temporada en Moto2 a l’imposar-se a Montmeló davant de Sergio García Dols (Boscoscuro), la qual cosa augmenta el seu avantatge en la classificació provisional del Mundial. El castellonenc va arribar a Barcelona amb set punts d’avantatge en el campionat sobre el nord-americà Joe Roberts, que va ser vuitè i ara es troba 21 punts darrere de García Dols. Per la seua part, el brasiler resident a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) va abandonar per una caiguda en les primeres voltes.En Moto3, el colombià David Alonso (CFMoto) va aconseguir la quarta victòria de la temporada, la qual cosa li atorga el liderat a la provisional del Mundial de la categoria, superant Daniel Holgado (GasGas), ahir sisè.