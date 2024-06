Els musulmans de Lleida celebren la Festa del Corder

Els més de 50.000 musulmans de les comarques de Lleida en celebren avui una la Festa del Sacrifici, també coneguda com la

Festa del Corder, que és la gran festivitat de l’Islam juntament amb el Ramadà. La jornada ha començat amb oracions col·lectives, que algunes comunitats han celebrat en espais més grans que els dels oratoris on resen habitualment perquè tots els fidels poguessin participar. Una d’elles ha estat la comunitat islàmica Shura, que compta amb un oratori al carrer Josep Pla, a Pardinyes, els membres del qual, com ja van fer al final del Ramadà, han resat a l’aire lliure al parc de la Mitjana. Al migdia, les famílies celebren un gran àpat en el qual el corder és protagonista. La festa rememora la fidelitat que Abraham -Ibrahim per als musulmans- va mostrar a Déu quan va estar disposat a sacrificar el seu propi fill.