Control policial contra les falsificacions a Torrefarrera

La Guàrdia Civil va desenvolupar servei preventiu contra possibles delictes contra la propietat industrial i intel·lectual (mercaderia falsificada) a Torrefarrera coincidint amb la celebració del mercadillo dominical. D’aquesta forma, uns 25 agents d’aquest cos van situar els seus vehicles i punts de control als accessos al mercat de la localitat del Segrià per verificar que tots els productes que es venen compleixen les normes i no atempten contra la propietat industrial ni intel·lectual. Els agents van controlar diversos vehicles i van identificar els conductors per comprovar el material que portaven.

L’operatiu es va mantenir fins a l’hora del tancament del mercat, cap a les 14.00 hores, i alguns dels paradistes es van mostrar molestos per la presència dels agents i el dispositiu. En aquest sentit, van considerar que els controls “són exagerats” i “donen mala imatge” al mercat.El març passat, la Guàrdia Civil i la Urbana de Lleida van decomissar 336 parells de calçat esportiu falsificat valorats en més de 40.200 euros. Dos persones van ser denunciades penalment per dos delictes contra la propietat industrial. Els infractors es dirigien al mercat setmanal de Torrefarrera i van ser interceptats quan acudien amb els seus vehicles. Així mateix, els cossos de seguretat també fan inspeccions en establiments per comprovar que no s’incompleixen les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

Una desena de denúncies a l’any a Lleida

A les comarques lleidatanes es registren de mitjana una dotzena de denúncies l’any per delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, segons les dades del balanç de criminalitat publicades pel ministeri de l’Interior. Així, el 2022, últim any disponible, hi va haver 10 denúncies per aquests delictes i un any abans, 11. A Catalunya, el 2022 es van registrar un total de 243 denúncies per aquestes infraccions, xifra inferior a la d’un any abans, mentre que al conjunt de l’Estat van ser 1.217.