El Panathinaikos destrona el Reial Madrid i s'emporta l'Eurolliga

El Reial Madrid no va poder conquerir ahir la seua dotzena Copa d’Europa al perdre amb claredat per 80-95 contra el Panathinaikos grec, a la final de l’Eurolliga que va tenir com a escenari el Uber Arena de Berlín. L’equip espanyol es va veure desbordat a la segona part. El Panathinaikos va conquerir d’aquesta manera la seua setena Eurolliga, destronant el Reial Madrid, que havia estat el campió de l’edició de l’any passat.