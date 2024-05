Doble medalla del lleidatà Sergi Jurado a l'Estatal

El ciclista lleidatà Sergi Jurado ha revalidat el títol de campió d’Espanya contrarellotge a l’imposar-se en aquesta disciplina en el Campionat d’Espanya de Ciclisme Paralímpic, que es va disputar a la localitat murciana de Caracaba de la Cruz. A aquest èxit va afegir la medalla de bronze en la modalitat de carretera, tot i que no va poder repetir el doblet de les seues anteriors participacions. El 2021, el 2022 i el 2023 va guanyar la medalla d’or en les dos disciplines. Jurado competeix amb el Club Esportiu Sord Ripollès, dins de la Federació Espanyola d’Esports per a Sords (FEDS). El lleidatà és triatleta, però com explica “aquest esport no és dins de les disciplines de la FEDS. Per això només puc competir en ciclisme, atletisme o natació. Fins ara només m’he presentat en ciclisme i no m’ha anat gens malament”, explica recordant que, a les medalles d’aquests quatre últims anys cal sumar que “el 2018 també vaig ser Campió d’Espanya de ciclisme per a sords, tot i que el format no era com l’actual”.

La seua disciplina és una més dins del Campionat d’Espanya Paralímpic, per la qual cosa explica que “per aquest motiu són proves més curtes del que és habitual. A la crono són 21 quilòmetres, en un recorregut de 10,5 km en què cal fer anada i tornada i en la prova en línia 64, quatre voltes a un circuit de 16”.Lamenta que a la prova de carretera va tenir una avaria a la bicicleta que li va impedir lluitar per l’or. “La contrarellotge va sortir com la tenia prevista i em vaig penjar la medalla d’or, però a la prova en línia se’m va trencar el canvi. Després de la segona volta anàvem tres de destacats i quan vaig intentar atacar per arribar sol a meta vaig tenir l’avaria. Vaig poder salvar el bronze, així que, malgrat que em va deixar cert sabor agredolç, el balanç és positiu. Però sí, volia revalidar el doblet dels tres anys anteriors”, afegeix. El seu projecte més imminent serà “intentar fer la mínima en marató per anar al desembre a Taipei, on es disputen els World Deaf Athletics Championships. De fet, aquest mundial es fa al juliol, però la marató s’han traslladat al desembre”. A més, al setembre anirà al World Deaf Cycling Championships, que se celebren a Polònia.