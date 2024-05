La FEB anunciarà la seu de la Final Four per pujar a ACB dissabte

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) esperarà que es completin les eliminatòries de quarts de final per designar quin serà la seu que acollirà la Final Four en la qual es decidirà, el 8 i 9 de juny, quin equip acompanyarà el Corunya, que ha ascendo directe a l’ACB. Han presentat candidatura Burgos, Lleida, Madrid i Sant Sebastià. Així li ho van comunicar ahir fonts federatives al president de l’ICG Força Lleida, Albert Aliaga, segons va confirmar el dirigent. “Hem trucat per interessar-nos per saber quan s’anava a prendre la decisió i ens han dit que serà dissabte”, explicava. Aliaga, que ha apostat fort perquè Lleida aculli la Final Four, admetia que l’aforament del recinte pesaria molt en la decisió.

El Pabellón Multiusos Madrid Arena, el recinte que proposa l’Estudiantes, té una capacitat per a 12.000 espectadors, el doble dels que caben al Barris Nord. Madrid es perfila com a favorit, en el cas que l’Estudiantes es classifiqui.

Només hi ha dos equips que tenen assegurada la presència a la Final Four: l’ICG Força Lleida i San Pablo de Burgos, que s’enfrontaran a les semifinals. Les altres dos eliminatòries van empatades 2-2. L’Estudiantes i el Betis jugaran aquest dijous a les 20.00 hores el partit definitiu, mentre que el Tizona Burgos i el Gipuzkoa ho faran divendres.La Final Four de la temporada 2021-22, en la qual va estar el Força Lleida, es va disputar a Girona i la de l’any passat va ser a Burgos. L’Estudiantes, que té Movistar com a patrocinador, és etern candidat a l’ascens i disputar-lo a casa li afegiria un plus de favoritisme. També tindria força Burgos si té dos equips en la fase, malgrat que li pot restar que ja la va acollir fa un any.