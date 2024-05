El lliure gallec Darío Outeiral, primer fitxatge del Rodi Balàfia Vòlei

El jugador gallec Darío Outeiral, de 23 anys i que juga a la posició de lliure, és el primer fitxatge del Rodi Balàfia Vòlei de cara a la temporada que ve, en la qual l’equip jugarà a Primera Nacional després de descendir de Superlliga 2 al final d’aquesta passada temporada.

Vanesa Ortega, presidenta del club, va destacar que “és un jugador que s’ajusta al nostre perfil, és jove i també té experiència”. Outeiral es va formar al Rotogal Boiro, club amb el qual va disputar dos temporades a Superlliga, la màxima categoria estatal i una a Superlliga 2. La passada temporada va estar sense equip. Ortega afegeix que “fa un any es va traslladar a Lleida i vam contactar amb ell farà un parell de mesos i li vam proposar incorporar-se al nostre projecte. Ha estat entrenant aquest temps i hem acordat el fitxatge”.A més, l’arribada de Darío Outeiral permetrà al Rodi Balàfia Vòlei cobrir la marxa del lliure Héctor Ramírez, que no seguirà a l’equip. En aquesta posició juga també Unai Soto. Aquest és el primer fitxatge de l’equip, que continuarà entrenat per Sergi Mirada. El club té previst incorporar uns altres tres jugadors, un receptor, un central i un col·locador. De la plantilla amb la qual el Balàfia ha acabat la temporada el club té previst renovar-ne la gran majoria. L’objectiu continuarà sent formar gent de la casa i, si és possible, optar a recuperar la plaça a Superlliga 2.