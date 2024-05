Onze medalles per a Lleida en el Campionat d'Espanya

Els representants del Club Tir Olímpic Lleida han aconseguit onze medalles, quatre d’individuals i set per equips, en el Campionat d’Espanya de Tir Avantcàrrega que s’ha disputat a la localitat granadina de Las Gabias.

Nunci Rodríguez va aconseguir un or i una plata individual i dos ors per equips, Lluís Bach dos bronzes individuals i un or, una plata i un bronze per equips i Josep Triquell va afegir dos medalles d’or més, també per equips.