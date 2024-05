Barça, Girona i València, les atraccions de la Copa Atlas

La VII Copa Atlas Energia 2024-XXXIII Torneig Benjamí Atlètic Segre, la denominada Champions del futbol base, viurà aquest dissabte al Camp Ramon Farrús de Lleida la fase final, en la qual les grans atraccions seran equips com el FC Barcelona i el Girona. Hi haurà un total de 64 partits i una de les novetats serà un amistós entre els components de l’Atlètic Lleida Genuine.

Aquesta fase final arriba després de la celebració, els passats dies 10 i 11 de febrer de les fases prèvies de les dos categories, que van servir per completar la nòmina de participants en la jornada de dissabte. Una nòmina en la qual destaca la presència els dos equips del FC Barcelona, del Girona i del Llevant, així com de l’aleví del Reial Saragossa i el benjamí del València, sense oblidar el Nàstic de Tarragona, el Fundación Alma Futuro de Madrid o els amfitrions de l’Atlètic Lleida i l’Atlètic Segre.

Seran un total de setze equips per categoria, repartits en quatre grups de quatre equips cada un, que s’enfrontaran sota el sistema de lligueta tots contra tots. Els dos primers de cada grup passaran a la fase final, en la qual ja es jugarà pel sistema d’eliminatòries des dels quarts de final fins a la final. Quant al programa de la jornada, les càmeres de Lleida TV retransmetran en directe tots els partits que es disputin en un dels tres camps que s’habilitaran al Ramon Farrús. L’activitat es posarà en marxa a les 09.00 amb la fase de grups, que s’allargarà fins a les 17.10, amb només una pausa (de 14.00 a 15.30) per dinar. La fase final contempla les eliminatòries de quarts de final i de semifinals (17.15-19.05), que donaran pas als partits pel tercer i quart llos i les finals (19.45-21.00), i la posterior entrega de trofeus.Entre les semifinals i les finals (de 19.10 a 19.40) es podrà disfrutar d’una de les novetats d’enguany, que és l’amistós entre els components de l’Atlètic Lleida Genuine, un equip de futbol mixt format per jugadors amb capacitats diverses i que, en el marc de la Copa Atlas, donaran visibilitat als seus progressos. Serà el preludi a les finals d’un torneig referent que organitzen l’Atlètic Segre i Atlas Energia.