El Manresa ronda Encuentra

Gerard Encuentra figura en la llista de tècnics per ocupar la banqueta del Baxi Manresa que ha quedat vacant després de la marxa de Pedro Martínez, que ahir va ser presentat com a nou entrenador del València Basket per a les dos pròximes campanyes. El tècnic lleidatà, que està immers en la preparació de la Final Four d’ascens a la Lliga ACB dels propers 8 i 9 de juny, va renovar recentment per dos temporades, per la qual cosa té contracte amb el Força Lleida fins al 2026, malgrat que té una clàusula de sortida en cas de dirigir algun equip ACB.

Segons apunten algunes fonts, el club del Bages tindria com a primera opció Joan Peñarroya, extècnic entre altres de Manresa, Andorra, Burgos i València i que es troba sense equip des que l’octubre passat fos destituït al Baskonia, encara que el seu retorn sembla summament complicat.

El Força Lleida obre avui a les 10.00 la reserva prèvia online de 150 entrades per a la Final Four

A la llista de futuribles també es troben, entre altres, Salva Maldonado, ajudant de Pedro Martínez aquesta última campanya al Manresa, i Gerard Encuentra, la trajectòria del qual al capdavant de l’ICG Força Lleida ja ha despertat l’interès d’algun club ACB.Amb la Final Four a la cantonada, qualsevol negociació amb el tècnic lleidatà s’hauria de posposar fins al dia 10 de juny, amb l’agreujant que, si el Força Lleida aconsegueix l’ascens a la Lliga ACB, Encuentra continuaria al càrrec per complir el seu somni, debutar a la màxima categoria del bàsquet estatal dirigint l’equip de la ciutat.

Encuentra és l’entrenador de moda a la LEB Or, ja que ha portat un equip com el lleidatà, lluny dels pressupostos que manegen els principals equips de la categoria, a jugar el tercer play-off consecutiu i a la segona Final Four en tres anys –la primera va ser en la 2021-2022–. Per una altra banda, el club lleidatà obrirà avui, a partir de les 10 del matí, la reserva prèvia online de 150 entrades per a la Final Four, exclusivament per a abonats. Fins dissabte no es coneixerà la seu d’aquesta fase final, si bé demà es podria aclarir en funció del resultat del cinquè partit de l’Estudiantes, que és el principal rival en la lluita per organitzar l’esdeveniment.

“M’encantaria jugar la Final Four a casa”

Javi Vega, pivot de l’ICG Força Lleida, va reconèixer ahir que “m’encantaria que la Final Four fos a Lleida, perquè es notaria molt el factor pista i seria molt bonic per al club i la ciutat, seria un gran premi”. Quan li van preguntar sobre si jugar-la al Barris Nord suposaria més pressió per a l’equip, el pivot de Leganés va ser clar: “No hi haurà pressió, perquè l’objectiu l’hem complert i ara és el moment de posar la nota final. Preferim jugar a casa perquè aquí a la mínima s’encenen sempre i et porten enlaire, es nota molt”, va assenyalar.

Jornada de portes obertes per a la base

El Força Lleida ha obert les inscripcions per formar part dels equips de base, ja sigui per als de cistella petita (nascuts entre els anys 2012 i 2020), que serien els equips baby, escola, premini i mini, i els de cistella gran (nascuts entre els anys 2008 i 2011), que podran participar en una jornada programada per al 14 de juny vinent.