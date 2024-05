“Tinc gana de títols”

barcelona

Hansi Flick ja és oficialment nou entrenador del FC Barcelona. L’alemany va firmar ahir el seu nou contracte com a blaugrana per les pròximes dos temporades i, a falta de data per a la presentació, el club va utilitzar els seus canals de comunicació per mostrar les primeres imatges del tècnic al Barça. Flick va passar per les oficines de la Ciutat Esportiva i, després de firmar Xavi la desvinculació de l’entitat, va poder segellar també la seua arribada de forma definitiva. El germànic es va mostrar en tot moment somrient i il·lusionat per la que serà la seua segona experiència com a entrenador en un gran europeu després de passar pel Bayern de Múnic, on va conquerir el sextet, una cosa que només havia fet Pep Guardiola amb el Barça.

“Culers, és el nostre moment, Força Barça!”, va dir Hansi en un breu vídeo penjat a les xarxes socials per part del club. Després, en una entrevista més extensa, va assegurar que continua famolenc de títols malgrat haver conquerit el sextet amb el Bayern de Múnic el 2021. “Vaig guanyar alguns títols amb el Bayern i la meua fam de títols és molt gran. M’agradaria seguir aquest camí a Barcelona. Crec que podem aconseguir molt junts i això és el més important”, va comentar. Flick va destacar La Masia com un dels millors planters del món i va assegurar que l’actual plantilla és una “bona barreja” de jugadors amb experiència i jugadors joves amb talent. “Hem de millorar perquè puguin créixer. És el nostre deure treballar junts amb Deco i amb el president Laporta”, va comentar. L’alemany, de 59 anys, va dir que “és un gran honor i també un somni firmar contracte com a entrenador del FC Barcelona”, i va assegurar que per a ell és una experiència motivadora “treballar per a aquest gran club”, que va qualificar com “increïble”. “Tinc moltes ganes de començar”, va asseverar. Hansi Flick va comentar que des que ha arribat a la capital catalana “he comprovat que tothom estima aquest club i fan tot el possible per al seu èxit”. També va voler enviar un primer missatge a l’afició. “La filosofia que té encaixa molt bé amb la meua: possessió de la pilota i futbol ofensiu, són aspectes que m’agraden”, va recalcar, conscient que al FC Barcelona es valora, a més dels títols, com s’aconsegueixen.

Tercer tècnic alemany de la història després de Weisweiler i Lattek

Flick serà el tercer entrenador alemany en la història del Barcelona. El primer va ser Hennes Weisweiler a la temporada 1975-76, un curs que no va acabar després de ser destituït pels mals resultats i la mala relació amb Johan Cruyff. El segon va ser Udo Lattek, entre 1981 i 1983. En el seu cas va pesar la mala relació amb Diego Armando Maradona i va ser substituït per César Luis Menotti. També és el tercer entrenador de Joan Laporta en la segona etapa a la presidència del Barça des que va prendre possessió el març del 2021. Va heretar de Josep Maria Bartomeu Ronald Koeman, que va destituir per fitxar Xavi Hernández, que tampoc no ha acabat el contracte.