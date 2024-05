La Garrigues Bike torna a ser puntuable per al Català

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La comarca de les Garrigues serà escenari el 8 de juny que ve de dos cites esportives, una de ciclisme, la Garrigues Bike, que per tercer any serà puntuable per al Campionat de Catalunya d’ultramarató de BTT, i una altra de trail, que agafa el relleu de la Gaig Blau que va deixar de celebrar-se amb la pandèmia de la covid.

La prova de bicicleta de muntanya, que arriba a la cinquena edició, comptarà amb dos recorreguts, un de més exigent de 130 quilòmetres i en el qual els participants hauran de salvar un desnivell positiu de gairebé 3.000 metres, que serà puntuable per al Català d’ultramarató, i un altre de més assequible de 80 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell. Aquest any s’espera la participació d’uns 250 bikers, entre els quals hi haurà diversos campions del món de la categoria màster, així com el campió d’Europa i gran especialista en aquesta disciplina, el barceloní Llibert Mill. Entre la participació lleidatana destaquen la pontsicana Ramona Gabriel, que ha aconseguit diversos podis en la duríssima Titan Desert, i Albert Masana, a més dels dos últims guanyadors de la Garrigues Bike, Sergio Gutiérrez i Marta Torà. La prova, que comptarà amb participants de França i Andorra, tindrà el punt de sortida i arribada a Castelldans i travessarà una desena de poblacions de les Garrigues, com l’Albagés, el Soleràs, el Cogul, la Granadella, Bovera, Bellaguarda, Juncosa, Cervià de les Garrigues i el Vilosell, per camins que històricament s’havien utilitzat i que han estat recuperats per a l’ocasió pel Club Esportiu Castelldans.Paral·lelament es disputarà la Trail Garrigues, que espera comptar amb uns 150 corredors entre les dos distàncies, El Timorell, de 7,5 km i 150 metres de desnivell positiu, i la Llengua de serp, de 14 km i 400 metres de desnivell.