Tanca el circuit de Rufea

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El circuit de motocròs de Rufea tanca les portes sine die. La instal·lació municipal, inaugurada el 1996, cessa tota activitat després que el Moto Club Segre entregués el 15 de maig passat a la Paeria les claus de la instal·lació que ha gestionat durant 28 anys. L’entitat, que porta la gestió d’uns altres tres traçats a la província (Bellpuig, Ponts i la Clua de Bassella), ha decidit finalment desvincular-se del traçat de Rufea després de cinc anys sense rebre ni una ajuda del consistori per al manteniment de la instal·lació, que és de titularitat municipal.

“El 27 de febrer vam anunciar al regidor que no seguiríem i que trèiem totes les nostres pertinences del circuit, i que el 15 de maig entregaríem les claus, com així vam fer. A partir d’allà, hi va haver una reunió urgent amb l’alcalde en la qual va admetre que la culpa era seua, que no havien estat a l’altura, i si hi havia alguna manera de reconduir la situació. Evidentment, quan el Moto Club Segre pren aquesta decisió després de 28 anys gestionant la instal·lació, no pot fer marxa enrere després de passar cinc anys molt durs”, explica Jaume Curcó, vicepresident del Moto Club Segre i responsable de la secció de Lleida.Des del 2019, quan deixen d’arribar els ajuts amb l’anterior equip de govern, el club ha costejat amb fons propis les despeses de manteniment del traçat, que ascendeixen a uns 22.000 euros anuals, sufragats fins aleshores a parts iguals entre el club i el consistori, segons va apuntar Curcó. Però el detonant del conflicte arriba l’any 2022, quan la instal·lació queda fora de la xarxa de regadiu de la partida de Rufea, una decisió que la va deixar sense presa d’aigua, una cosa primordial per arreglar i tenir preparat el circuit per acollir proves i entrenaments. Malgrat que l’actual govern municipal es va comprometre a finals de l’any passat a fer arribar l’aigua al circuit, de moment tot han estat llargues, la qual cosa ha esgotat la paciència del club.El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va explicar que l’elevada inversió, que va xifrar en 45.000 euros, ja que la presa d’aigua cal agafar-la de la xarxa principal que està a 1,5 quilòmetres del circuit, ho ha retardat tot i espera que a l’estiu ja estigui tot solucionat, si bé va reconèixer que “no només és portar l’aigua i la llum, sinó que hi ha un desgast per part del club”. També va deixar clar que “no deixarem morir el circuit. Intentarem deixar-lo amb uns mínims i veure si el Moto Club Segre reconsidera la seua postura i vol seguir-hi, o oferir-lo a altres clubs de la ciutat”.En aquest sentit, Jaume Curcó va ser clar i directe. “El Moto Club Segre no tornarà a gestionar aquesta instal·lació. Quin sentit té tenir una instal·lació tancada, sense activitat. El Moto Club Segre treballa amb voluntariat, ningú no cobra res, i hem tocat fons amb Rufea”, va assegurar, i va reconèixer que “aquest circuit és com un fill per a mi. De fet, no vaig poder assistir a la inauguració perquè aquell dia va nàixer la meua filla, i evidentment estic tocat emocionalment, i a nivell de club molt dolguts”.

Més de 300.000 euros invertits i més de 140 curses organitzades

Gestionar el circuit de Rufea, malgrat ser de titularitat municipal, no li ha sortit gratis al Moto Club Segre, que porta invertits més de 300.000 euros en els 28 anys que fa que són al capdavant d’una instal·lació que va posar al mapa mundial gràcies a la seua vinculació amb Marc Márquez. El campió mundial hi va organitzar alguns dels seus campus i també els entrenaments del dirt track que es va celebrar durant uns anys al Palau Sant Jordi, disciplina que va reflotar amb la construcció d’un circuit que ara està ple de brossa.A nivell competitiu, el club ha organitzat a Rufea més de 140 curses, des de Campionats de Catalunya, provincials i proves del trofeu de la mateixa entitat.