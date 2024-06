La Nectarina Atlètica espera superar els 400 atletes en la desena edició

La Nectarina Atlètica d’Alcarràs arribarà el proper 13 de juliol a la desena edició, que es disputarà en horari nocturn per evitar les altes temperatures de l’època i amb l’objectiu de superar els 400 participants de la passada edició.

La prova, que tindrà la sortida i l’arribada davant del pavelló poliesportiu, mantindrà les dos distàncies que puntuen per a la Lliga Ponent, de 5 i 10 quilòmetres, a més d’una caminada de 5 quilòmetres i les tradicionals carreres infantils. Aquest any, com a novetat, s’han inclòs dos categories, una màster per als més grans de 60 anys i la júnior. Tots els participants rebran un buf, un entrepà, un refresc i una entrada per refrescar-se a les piscines.

Jordi Castany, tinent d’alcalde d’Alcarràs, va valorar en la presentació d’ahir que “el fet que sigui nocturna, a causa de les altes temperatures, farà la carrera més suportable”, i va revelar que enguany s’ha canviat el sentit de les carreres i es començarà corrent per l’interior del poble per seguir pels voltants i arribar a la zona de les piscines.