Tres ascensos en joc

Tres equips lleidatans es juguen aquest cap de setmana l’ascens a Divisió d’Honor de futbol sala en les seues respectives categories. En categoria juvenil, el Col·legi Espiscopal s’enfrontarà al Sant Julià de Ramis a la recerca d’una plaça a la que és l’avantsala de la màxima categoria del futbol sala estatal, mentre que el Corbins, en categoria cadet, i l’Alcoletge, en infantil, es juguen pujar a la màxima categoria, perquè la categoria juvenil és l’única en la qual Divisió d’Honor no és la més alta –és Nacional–.

El Col·legi Episcopal s’ha proclamat campió del grup lleidatà de Primera divisió, el cinc, i ho ha fet de forma invicta, amb 23 victòries i tres empats en 26 jornades, per la qual cosa ha acabat al primer lloc de la taula amb 11 punts més (72) que el segon classificat, el Corbins (61).El seu rival a la final per l’ascens, a partit únic, serà el Sant Julià de Ramis, campió del grup 4 –el de Girona–, que en 20 jornades ha aconseguit 16 victòries, un empat i tres derrotes. El duel es disputarà demà (15.00) al pavelló Municipal El Palauet del Palafolls, al Maresme, seu de les tres finals de l’ascens de la categoria.El conjunt dirigit per José Hoyo vol completar així una gran temporada, en la qual també es va proclamar campió de la Copa Lleida, vencent a la final del mes de febrer el Corbins (3-5).Si culmina l’ascens, l’Episcopal recalarà en una Divisió d’Honor amb dos representants més: el Maristes i l’Alcoletge. El primer tornarà a la categoria després de descendir de Nacional, categoria a què havia ascendit la temporada anterior, mentre que l’Alcoletge es va quedar a les portes de l’ascens a la màxima categoria dissabte passat. L’empat contra el Gràcia (3-3) a casa en l’última jornada va ser insuficient perquè el conjunt entrenat per Miki Frago aconseguís pujar de categoria.El que no va poder aconseguir l’equip juvenil de l’Alcoletge ho intentarà l’infantil, que es va proclamar campió del grup lleidatà en la penúltima jornada, amb només un partit perdut fins aleshores. Tanmateix, en l’última va caure per un contundent 10-0 davant del Balaguer Comtat d’Urgell perquè l’equip de la Noguera acabés la Lliga només un punt al darrere.El rival de l’Alcoletge per pujar serà el Lloret Esportiu, també campió del grup gironí, que només ha concedit un empat i una derrota en les 16 jornades de Lliga. La seu de la fase d’ascens en categoria infantil serà el pavelló Manel Bosch de Torrefarrera, que es disputarà íntegrament avui, amb el partit de l’Alcoletge a les 16.30.

Finalment, el tercer equip lleidatà que intentarà pujar serà el cadet del Corbins. El seu rival serà el Lloret CFS, que ha quedat segon al grup 4, però que disputa la fase d’ascens perquè el campió va ser el filial del Palafolls i no pot pujar. El Corbins també ha tancat la Lliga invicte, amb 18 victòries i quatre empats, i disputarà la final demà, a les 13.30.