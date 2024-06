Boí Taüll tornarà a ser la seu de la Copa del Món d'esquí de muntanya el febrer del 2025

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'estació de muntanya de Boí Taüll, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC Turisme), tornarà a ser escenari d'una competició d'alt nivell l'hivern que ve. Els dies 1 i 2 de febrer del 2025 acollirà novament la Copa del Món d'esquí de muntanya ISMF, en modalitats de sprint i relleus mixtos, dues proves que seran olímpiques als Jocs Olímpics Milano-Cortina d'Ampezzo 2026. A més, la prova adquireix màxima importància ja que serà qualificatòria per als JJOO i, per tant, aglutinarà els millors esquiadors del món per guanyar-se la plaça olímpica. L'estació ribagorçana té la cota esquiable més alta del Pirineu al cim de Puig Falcó.

El 2023 es va convertir en la seu dels Mundials ISMF d'esquí de muntanya i al 2022 va organitzar amb gran èxit els Campionats Europeus. Enguany ha esta escenari de la Copa del Món de skimo.

Des de FGC Turisme es valora positivament la feina que s'ha fet en els darrers anys a Boí Taüll per convertir l'estació en seu fixa del calendari de la Copa del Món d'esquí de Muntanya. S'ha acordat amb la ISMF i la FEDME organitzar proves de caire internacional durant els propers anys, fet que garanteix poder disputar proves més enllà dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d'Ampezzo 2026 i reunir els millors esquiadors del món. Però l'impacte de la Copa del Món es veu de forma positiva a la zona ja que situa la comarca al mapa esportiu en la temporada d'hivern i també com un destí turístic d'alta muntanya els 365 dies de l'any.