Èxit de l'AEM i El Olivar

L’AEM i El Olivar, de Saragossa, es van proclamar ahir campions en S11 i S12, respectivament, del VII Memorial Josep Calderó, de categoria alevina, que organitza la UE Balàfia en memòria del que va ser president del club i cofundador, juntament amb Manuel Lorite, que dona nom al Municipal en el qual juguen els seus partits. El torneig va comptar amb la participació de 24 equips, vuit més que l’any anterior.

Paco Rodríguez, president de la UE Balàfia, va destacar la seua satisfacció perquè “el nivell ha estat espectacular i hi ha un gran interès a participar-hi, fins al punt que hem hagut de dir que no a molts equips, perquè la capacitat de la instal·lació no permet que hi hagi més participants”. El dirigent va agrair l’ajuda que presten al torneig “a tots els que col·laboren d’una manera i una altra i el fan possible”. En la categoria S11, per a jugadors nascuts el 2013, la final la van disputar l’AEM i el CE Sabadell, sent el títol per a l’equip lleidatà, que va guanyar per 1-0. En semifinals, l’AEM va superar el Sant Pau Apòstol per 4-0, mentre que el Sabadell va eliminar el Montsó per 1-0.En S12, per a nascuts el 2012, el títol se’l va emportar El Olivar, de Saragossa, que va superar a la final el Pardinyes per 1-0. En semifinals, El Olivar va derrotar per 2-1 el Sant Pau Apòstol, mentre que el Pardinyes va derrotar per 4-0 l’EF La Noguera. Cada categoria tenia 12 equips, repartits en tres grups de quatre, i els dos millors, juntament amb els dos millors tercers, passaven a les eliminatòries.