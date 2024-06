Marc Márquez s'incorporarà a l'equip oficial de Ducati el 2025

detail.info.publicated redacció

Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

AMarc Márquez correrà a l'equip oficial de Ducati la propera temporada, guanyant la partida a Jorge Martín en el pols per ser el company d'equip del vigent campió del món, Francesco Bagnaia, a la moto més preuada de la graella. De fet, Aprilia ha anunciat aquesta tarda la incorporació del madrileny com a pilot del seu equip oficial per la propera temporada.

Segons han publicat diversos mitjans, també a Itàlia, Ducati s'ha fet enrere de l'acord que havia assolit amb Martín -actualment a Pramac- després del Gran Premi de Catalunya per ser pilot de l'equip oficial juntament amb Bagnaia, que té contracte fins a finals de 2026, i apostarà perquè l'acompanyi Márquez, que aquest any està conduint per l'equip satèl·lit Gresini, també a Ducati, però amb una moto de l'any passat.

De fet, una de les exigències de Márquez per seguir lligat a la marca de Borgo Panigale era tenir una moto de l'any en curs per la propera temporada, cosa que només passa a l'equip oficial i a Pramac, i el propi Márquez va tancar la porta a unir-se a aquest segon equip en la roda de premsa del Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana: "No canviaré un equip satèl·lit per un altre. Pramac no és una opció per mi", va declarar.

Així, davant la possibilitat que el de Cervera reforcés a una altra marca -la que sonava amb més força era KTM-, Ducati li ha fet un lloc al seu equip oficial, en la moto que ara mateix condueix Enea Bastianini, decisió que ha provocat la sortida de Martín, actual líder del campionat, en direcció a Aprilia.