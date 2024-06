Márquez, a les portes del podi

Marc Márquez (Ducati Gresini) es va quedar ahir a les portes del podi en el GP d’Itàlia disputat a Mugello, al perdre la tercera posició en la penúltima volta a favor d’Enea Bastianini (Ducati Lenovo), cosa que el va obligar a conformar-se amb la quarta posició en una carrera dominada de principi a fi per Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

El vigent campió es va col·locar primer després de dos revolts malgrat arrancar cinquè a la graella i va liderar totes les voltes de la carrera davant de Jorge Martín, el líder del Mundial. Tanmateix, el madrileny va perdre la segona plaça en l’últim revolt a favor de Bastianini, que va completar el doblet de l’equip oficial de Ducati –que ahir va lluir excepcionalment de color blau en homenatge al Dia de la República Italiana– davant del públic transalpí.Amb aquest triomf, Bagnaia va completar un cap de setmana perfecte imposant-se tant a l’esprint com en la cursa llarga. Martín, que va caure dissabte, va haver de conformar-se amb un tercer lloc, que redueix el seu avantatge al capdavant de la general del Mundial. Ara n’atresora 18 de renda sobre el bicampió del món, mentre que Marc Márquez és tercer, a 35 de Martín.En una sortida extraordinària, Bagnaia va passar de la cinquena a la primera posició, mentre que el poleman Martín es va haver de conformar amb enganxar-se a la seua roda. A més, Enea Bastianini va superar Marc Márquez per situar-se tercer. El líder va imprimir un ritme molt ràpid, que li va permetre distanciar-se mínimament al capdavant i conformar un grup destacat entre els quatre primers, que es van mantenir en dos segons. L’acció al capdavant es va reservar per a les últimes voltes i a sis girs per al final, Márquez va superar Bastianini per ascendir a l’últim calaix del podi, però a només dos voltes de la bandera de quadres l’italià va reaccionar i el va tornar a depassar, en una acció arriscada amb toc inclòs, que va tornar el cerverí al quart lloc, trencant una ratxa de sis podis seguits entre esprints i carreres. Bastianini no es va conformar i a només uns metres de la bandera de quadres, mentre Bagnaia assaboria la seua tercera victòria consecutiva a Mugello, va superar un Martín que s’havia atansat al líder en les últimes voltes però que va acabar tercer. A més, Pedro Acosta (KTM) va acabar cinquè, Maverick Viñales (Aprilia) va ser vuitè i Àlex Márquez (Ducati), novè. Per la seua part, Aleix Espargaró (Aprilia) va acabar onzè, just davant de Raúl Fernández (Aprilia), Àlex Rins (Yamaha) ho va fer quinzè i Pol Espargaró (KTM), dissetè.

Marc Márquez: “He passat Bastianini massa tard”

Marc Márquez va reconèixer després de la cursa, amb certa resignació, que “he estat tota la carrera darrere de Bastianini, intentant-lo avançar, però no podia, no hi havia manera”, la qual cosa, segons ell, el va privar de lluitar pel triomf. “Quan l’he avançat [Bastianini] ha estat un pelet massa tard, perquè sabem que ell és el pilot més fort en les últimes voltes. Anàvem agafant una miqueta Martín i Pecco, i m’ha avançat. Ha estat més ràpid que jo i poc més a dir”, va admetre el cerverí que, malgrat tot, va considerar que “he fet una gran cursa” i es va mostrar “molt tranquil” sobre el seu futur.

Ensurt sense lesions greus a Moto3 al caure Zurutuza

La carrera de Moto3 va haver de ser aturada per l’accident en el qual el basc Xabi Zurutuza (KTM) va caure i va ser atropellat per Filippo Farioli (Honda), que venia darrere. El basc va haver de ser atès sobre la pista, cosa que va obligar a mostrar la bandera roja, i va ser evacuat en ambulància, conscient. Hores després, es va confirmar que va esquivar lesions greus i només té una “petita fractura d’escàpula i húmer”. En la represa, va guanyar el colombià David Alonso (CFMoto). En Moto2, es va imposar Joe Roberts (Kalex).