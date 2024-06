Reservats per a la Final Four més de 650 abonaments

El Força Lleida coneixerà avui el nombre real d’abonaments que tindrà per a la Final Four.

El Força Lleida superava ahir els 650 abonaments reservats per a la Final Four d’ascens a la Lliga ACB que es disputarà el proper cap de setmana al Madrid Arena, un desplaçament per al qual ja ha completat dos autocars d’aficionats.

El club coneixerà avui les entrades que rebrà oficialment per al partit de semifinals de dissabte vinent davant del San Pablo Burgos (20.30), que serà entorn d’unes 1.200, atès que les bases de competició de l’esdeveniment fixen que cada equip participant rebrà el 10 per cent de l’aforament, que al Madrid Arena és de 12.000 espectadors. Una vegada es coneguin les xifres reals per part de la Federació Espanyola de Bàsquet, el club procedirà a repartir les entrades entre tots aquells abonats que hagin fet una reserva prèvia, sempre mantenint l’ordre en el qual es va fer l’adquisició a través de la pàgina web de l’entitat.Fins dissabte s’havien reservat via online mig miler de localitats, només per a abonats, però a primera hora de la tarda d’ahir el club va obrir la reserva als aficionats en general. Al tancament d’aquesta edició ja s’havien adquirit una mica més de 650 abonaments, encara que des de l’entitat s’espera que les xifres augmentin a partir d’avui dilluns.Segons va anunciar la Federació Espanyola, totes aquelles entrades corresponents als quatre clubs participants que no s’hagin venut dins del termini estipulat es posaran a la venda al costat de la resta de l’aforament del pavelló a partir de les 16.00 hores d’avui dilluns a través del web de la FEB i amb un màxim de 10 entrades per persona.D’altra banda, l’opció d’autocar que va anunciar dissabte el Força Lleida ha estat ben rebuda per part dels abonats i seguidors, que ja han completat dos autobusos. Cap a les dos del migdia es va completar el primer i passades les set de la tarda el segon, amb un total de 112 persones inscrites. El viatge costa 40 euros i no inclou ni allotjament ni entrada, i està prevista la sortida dissabte a les 8 del matí des del pavelló Barris Nord i la tornada diumenge, encara que l’hora estarà en funció de si l’equip de Gerard Encuentra acaba disputant o no la gran final.