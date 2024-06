Inquietud a la plantilla del Mollerussa per la falta de cobrament

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Estem inquiets”, admetia ahir un integrant de la plantilla del Mollerussa a aquest diari, mentre sol·licitava que es respectés el seu anonimat. Diverses setmanes després que hagi finalitzat la competició i amb un canvi de president inclòs, no només continuen sense cobrar el que se’ls deu, sinó que també denuncien mancada de comunicació per part del club. Tal és així que jugadors i tècnics han anunciat una roda de premsa dimarts vinent, dia 11, en la que anunciaran mesurades si aleshores continua sense estar resolta la seua situació. El club deu a la plantilla tres mensualitats, a més de les primes pactades, ja que l’equip va salvar la plaça a Tercera RFEF.

El futur és un altre motiu d’inquietud. Des de la plantilla s’expressa preocupació i, segons expliquen, no descarten que hi hagi una renúncia a la plaça a Tercera. Fonts pròximes admeten que s’estan fent gestions a la recerca d’un entrenador, mentre que el d’aquesta temporada, Jordi Cortés, no té notícies del club ni sap que intencions tenen respecte al seu futur.