Ducati fa oficial el fitxatge de Marc Márquez

El fabricant italià Ducati va fer oficial ahir, mitjançant una escarida confirmació al compte de la xarxa social X, l’arribada del lleidatà, vuit vegades campió del món, Marc Márquez, a partir del 2025, amb un contracte de dos anys. Ducati va escriure: “Som-hi, ja és oficial! @marcmarquez93 s’unirà al #DucatiLenovoTeam amb un contracte de dos anys juntament amb @peccobagnaia per a les temporades 2025-2026! Benvenuto, Marc! #ForzaDucati.”

D’altra banda, la satisfacció de Marc Márquez queda també patent amb el vídeo que va pujar al seu compte personal de X, en què mostra unes mans, col·locant la carpeta d’un contracte en el qual a l’obrir-la es pot veure un foli amb els colors de Ducati i el dorsal número 93.El Mundial de motociclisme va assegurar després de conèixer el fitxatge que el de Cervera formarà amb Ducati “una de les duples més talentoses que es recorden en la història de la categoria reina” i que aquesta operació “es col·loca, per dret propi, a l’altura d’altres grans moviments que van sacsejar els fonaments d’altres esports”. Al·ludeix a “molts casos coneguts” com al futbol, amb el portuguès Luís Figo marxant del Barça per recalar al Reial Madrid o el brasiler Neymar deixant el club blaugrana per aterrar al PSG.