Rialp exhibeix joc net

El FC Rialp s’ha proposat fer campanya a favor del joc net la pròxima temporada i evitar que, des de les grades del seu camp de futbol, es llancin insults i improperis durant els partits. Ho farà d’una forma simpàtica, utilitzant la seua recentment creada mascota, el Padrí del Rialp. “En cada partit que juguem la mascota es posarà sota la grada i si algú llança algun insult li ensenyarà una targeta groga”, explica Jordi Altieri, president del club, que milita a la Quarta Catalana. “Creiem que és important fomentar l’esportivitat i el joc net i si podem contribuir que hi hagi menys tensió en els partits, ja estarem contents”, afegeix. A més, el club col·locarà pancartes amb el lema “Anima el teu equip. No insultis”.

Així mateix, la pròxima temporada, coincidint amb el 80 aniversari del club, el Rialp tindrà un detall amb tots els equips que juguin la Lliga al seu camp. “Farem una bufanda, per commemorar l’aniversari, i abans de cada partit en regalarem una al president de l’equip rival”, assenyala Altieri. Però les mostres d’esportivitat del club no acabaran aquí, també continuaran després del matx, en una iniciativa similar a la que en el rugbi es denomina el tercer temps. “Quan acabi el partit, sigui quin sigui el resultat, convidarem els representants del rival a fer un beure allà mateix al camp. Pensem que és un petit gest que ajudarà a millorar les relacions entre els clubs”, explica.El Rialp és habitualment un club que cuida els detalls. Fa unes temporades, quan els va visitar la UE Balàfia, que aquell any competia amb un equip inclusiu, que tenia jugadors amb alguna discapacitat intel·lectual, Altieri els va preparar un obsequi i, després del xoc, va convidar a un berenar l’equip.

Imitant el rugbi, el club que presideix Jordi Altieri instaurarà un ‘tercer temps’ amb els seus visitants

Altieri també té una especial cura amb el terreny de joc, que cada estiu acull diferents campus i estades. I aquest mes, en el quart estiu consecutiu, acollirà també el Pep Summer Camp que dirigeix Pep Guardiola.