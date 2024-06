Clubs de Lleida van delegar el vot en Soteras coaccionats per la Catalana

Clubs de Lleida van delegar el poder notarial del seu vot en Joan Soteras perquè aquest presidís la Federació Catalana de Futbol, coaccionats i falsificant-los les seues firmes. Així consta en el sumari judicial de la investigació per les presumptes irregularitats en les eleccions del febrer del 2023.

La jutge del Jutjat d’Instrucció número 2 de Sabadell, Isabel Calahorra García, va aixecar el passat 28 de març el secret de sumari de la investigació per les presumptes irregularitats en les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF), quan clubs van declarar que els havien falsificat les firmes a les actes que atorgaven el poder notarial del vot delegat en favor de la candidatura de Joan Soteras. Concretament s’investiguen els presumptes delictes d’administració deslleial, falsedat en document públic i falsedat en document privat en relació amb el procés electoral del mes de febrer del 2023. En les esmentades eleccions, Soteras va rebre 503 vots (un 57,62% del total); Juanjo Isern, 335, i Pep Palacios, 12.

És la instrucció d’una investigació que va tenir un dels seus punts àlgids en l’exhaustiu escorcoll de més de 12 hores a la seu central de l’FCF el 5 de març. Pel que respecta al futbol lleidatà, entre els detalls que apareixen en el sumari, figura la denúncia que va interposar l’Arbeca CF davant de la comissaria dels Mossos de Mollerussa, assegurant que els van falsificar la firma. Concretament, les de la llavors presidenta i el secretari del club. Van arribar a assegurar els dos que “la que suposadament era la seua firma ni tan sols s’assemblava a la real”. Segons la llavors presidenta, “el dia de les votacions, a les oficines de la delegació de l’FCF a Lleida, el Sr. Josep Maria Espasa Molgó, delegat de la territorial, li va explicar que per poder votar hauria d’agafar l’acta notarial que ell li facilitava, perquè amb l’acta que ella havia elevat a públic els acords socials del seu club tindria problemes, i amb l’acta que la candidatura de Soteras li facilitava, que no sabia com havia estat confeccionada, no tindria cap problema per votar”.Una altra de les declaracions destacades de clubs lleidatans és la del Linyola. Aquesta entitat assegura que “no havia rebut cap tipus de notificació per acreditar la seua identitat, i que no haurien autoritzat ningú a fer ús del seu DNI a tal efecte”, tal com va declarar el secretari del club. A més, el president del Linyola i el del Fondarella de futbol sala incideixen que els seus cognoms “estaven equivocats o mal escrits”. També hi ha testimonis de clubs, en aquest cas no de Lleida, assegurant haver “rebut pressions per part de la candidatura de Soteras, dient-los que tindrien retards en el cobrament de subvencions o que els assignarien pitjors horaris de partits”.Per la seua part, el president del La Sentiu de futbol sala va declarar, al costat d’altres clubs, “haver estat contactats per telèfon o per WhatsApp, fins i tot mesos després de les eleccions, per part de membres de l’FCF ratificant que havien autoritzat la candidatura de Soteras a elevar a públic l’acta notarial que els va permetre exercir el seu dret a vot”.

Més de 400 actes firmades en una notaria de Sabadell

Una declaració que també crida l’atenció al sumari és la de la presidenta del Club Esportiu Elisabeth Salou AEE, que va manifestar que “quan va ser coneixedora que havien falsificat la seua firma al certificat de composició de junta directiva que atorgava poders a Soteras i que el facultava per elevar-lo a públic, va demanar explicacions per correu electrònic a l’FCF, però l’única resposta que va rebre va ser demanar-li explicacions de com havia aconseguit aquella informació. Això va ser motiu suficient per a la denunciant per requerir presencialment la notaria de Sabadell i, segons manifesta, la van informar que el notari havia firmat aquells dies més de quatre-cents documents de la mateixa naturalesa i que jurídicament estava tranquil, ja que ell únicament elevava a públic una sèrie de documents”.La jutge sospita que Soteras es va servir suposadament dels requisits imposats pel Tribunal Català de l’Esport pels quals l’acta d’elevació a públic havia d’anar firmada pel president i el secretari davant de notari. Per a això, feia falta acreditar mitjançant un certificat notarial que el president del club efectivament ho era. La investigació hauria obtingut indicis que apuntarien que Soteras hauria fet servir les dades personals dels presidents dels clubs que consten a la base de dades de l’FCF per fer el certificat del club i sol·licitar el poder notarial per autoritzar-se a ell mateix votar per la seua candidatura.

Van ser 26 les actes sota sospita de clubs lleidatans

Entre les actes sota sospita que s’estan investigant de més de 170 clubs catalans n’hi ha 26 de lleidatanes. Són, en concret, les d’Escola de Futbol Base Guissona, Club Futbol Sala Maials, Futbol Sala Tàrrega, AD Térmens, Linyola Club Esportiu, CF Bellcairenc, CE La Fuliola, CE FiF Lleida, CFS Llardecans, Club Futbol Sala Agramunt, SEC Cavauto, CF Sala Anglesola, El Poal UE, Futbol Sala Corbins, Ciclista Aitonenc CECA, Vilanova Segrià Caragolines, CF Arbeca, OC La Sentiu, Futbol Sala Fondarella, CF Sala Bellaguarda, CF Juneda, CF Soses Femení, Cervera Segarra Femení, CF Puigvertenc, CE Escola Futbol Tremp i Escola Futbol Pont-Ribagorça.

Meses electorals amb treballadors i no amb juristes dels comitès

Les meses electorals, per primera vegada en unes eleccions a l’FCF, no estaven formades pels juristes dels comitès de competició, sinó per treballadors que tenien l’ordre de donar el vistiplau a les actes procedents de la candidatura de Soteras i enviar les contràries a una direcció de correu federatiu perquè les validés el director general José Miguel Calle. Així ho va declarar el secretari general de l’FCF, Oriol Camacho, testimoni protegit de la investigació. Aquest va explicar que la vigília “el director general de l’FCF va reunir un membre de cada mesa electoral i va deixar clar que només havien d’acceptar les actes que procedissin de la candidatura de Joan Soteras”.